Patricia, Almudena, Paula o José Manuel: uno de ellos será expulsado de la casa, tendrá lugar una nueva ronda de nominaciones especiales y Edurne realizará la primera curva de la vida de la edición
Esta noche, Jorge Javier Vázquez conduce la cuarta gala de expulsión de 'Gran Hermano 20' en la que se decidirá el futuro de los concursantes. Cuatro nominados (Patricia, Almudena, Paula y José Manuel), una expulsión y una casa totalmente dividida marcarán el inicio de esta gala que comienza a las 21:45h en Telecinco. Además, tendrá lugar la primera curva de la vida de la edición, en la que Edurne compartirá en directo, -y con sus compañeros como testigos, si así lo desea- los episodios que han marcado su trayectoria.
Los cuatro nominados podrán ver por primera vez imágenes de los momentos más destacados de su convivencia en la sala de expulsión. Y tendrá lugar un proceso de nominaciones especiales, que dependerán de las llamadas de teléfono que el presentador realizará en directo a la casa y de quién responda a esas llamadas. ¿Quiénes descolgarán el teléfono en primer lugar? En plató, se visualizarán las imágenes más destacadas de los últimos días de convivencia con los defensores de los concursantes, que contarán con intervenciones de nuevos rostros como el novio de Paula, José María, y el marido de Patricia, Iván.
Edurne, lista para su curva de la vida
El Súper pide a Edurne que salga por la puerta de la cocina y entra en una sala donde una gran pizarra es la protagonista. Esta noche, se enfrentará a su curva de la vida, y ya está lista para empezar con ella.
Conectamos con la casa
Jorge Javier Vázquez conecta con la casa y da las buenas noches a los concursantes. Pregunta a los nominados cómo se sienten y cómo afrontan la nominación, y Patricia y Almudena aseguran que nerviosas y Paula y José Manuel aseguran que con ganas de quedarse en la casa una semana más. De repente, el pantallón les muestra los porcentajes para la expulsión:
Iván, el marido de Patricia, entra en directo
Iván, el marido de Patricia, entra en directo por videollamada y Jorge Javier le muestra el vídeo de Patricia de su acercamiento con Cristian. Iván comenta que está muy enamorado de Patricia y que no duda en absoluto de ella, asegura que Cristian le cae bien y que sí cree que le gusta Patricia, pero está tranquilo porque confía en ella. Iván: "Me da pena que al final no puedan ser amigos por el qué dirán de la gente".
'GH 20' Express
Jorge Javier Vázquez da la bienvenida a la cuarta gala de 'Gran Hermano 20' en la que Patricia, Almudena, Paula o José Manuel abandonará la casa. En Tren Cantos, los concursantes respiran nervios y tensión ante el inicio de esta gala que determinará su futuro en el concurso.
El presentador anuncia que un teléfono rojo marcará las nominaciones de esta noche y que el último concursante que lo coja será expulsado fulminantemente, ¿quiénes abandonarán la casa esta noche? Además, Edurne está a punto de decidir si quiere compartir su curva de la vida con sus compañeros o si prefiere no mostrarla.
Por otro lado, el novio de Paula se incorpora a la gala por videollamada, así como el novio de Patricia.