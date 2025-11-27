Edurne, lista para su curva de la vida

Berto González 27 NOV 2025 - 21:45h.

Patricia, Almudena, Paula o José Manuel: uno de ellos será expulsado de la casa, tendrá lugar una nueva ronda de nominaciones especiales y Edurne realizará la primera curva de la vida de la edición

Iñigo y Edurne protagonizan un fuerte enfrentamiento en 'GH 20': "Hablas de la gente como si fuera inculta"

Esta noche, Jorge Javier Vázquez conduce la cuarta gala de expulsión de 'Gran Hermano 20' en la que se decidirá el futuro de los concursantes. Cuatro nominados (Patricia, Almudena, Paula y José Manuel), una expulsión y una casa totalmente dividida marcarán el inicio de esta gala que comienza a las 21:45h en Telecinco. Además, tendrá lugar la primera curva de la vida de la edición, en la que Edurne compartirá en directo, -y con sus compañeros como testigos, si así lo desea- los episodios que han marcado su trayectoria.

Los cuatro nominados podrán ver por primera vez imágenes de los momentos más destacados de su convivencia en la sala de expulsión. Y tendrá lugar un proceso de nominaciones especiales, que dependerán de las llamadas de teléfono que el presentador realizará en directo a la casa y de quién responda a esas llamadas. ¿Quiénes descolgarán el teléfono en primer lugar? En plató, se visualizarán las imágenes más destacadas de los últimos días de convivencia con los defensores de los concursantes, que contarán con intervenciones de nuevos rostros como el novio de Paula, José María, y el marido de Patricia, Iván.

