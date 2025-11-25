Gran Hermano 25 NOV 2025 - 17:25h.

Joon, Rocío, Desiree y Cristian hablan sobre los posicionamientos tras la pelea en la casa por un brick de leche

La pelea entre Almudena y Patricia, y la nominación de ambas concursantes, ha revolucionado la casa de 'Gran Hermano 20'. Después de que Patricia delatase a la que hasta entonces era su amiga, la casa se ha dividido en dos bandos de apoyo a cada concursante. Mientras que la mayor parte de los concursantes perdonan el error de Almudena por coger un cartón de leche a escondidas de sus compañeros, Patricia intenta juntar fuerzas con Paula para que expulsen a la de Tomelloso el jueves.

En el vestidor, Rocío, Joon, Cristian y Desiree opinan de este conflicto que sacude la casa. "Tú coges un cartón de leche, por lo que sea, y yo no lo voy a decir. Que tendrá sus motivos, pero yo eso no se lo haría a Desiree, ni a vosotros", afirmaba Rocío.

La de Jerez de la frontera tiene claro que nunca delataría a ninguno de sus compañeros: "Yo me iría con él y le diría: "O lo dices tú, o lo digo yo", pero se lo digo a solas, no ahí delante de todo el mundo". Rocío ha decidido con quién posicionarse en la pelea y también en las nominaciones de esta semana.

"Yo no me baso en la pelea de la leche. Me baso en afinidad, que he hablado más, que he hablado menos. Porque yo, al igual que le he dado a todos la oportunidad de conocernos, no me puedo basar en que Patri discuta con Almudena", admitía Cristian durante esta conversación con sus compañeros: "La pelea es vuestra, el problema es vuestro, no mío", terminaba.

Ni traidores ni ladrones

Rocío no ha dudado en poner las cartas sobre la mesa y dejar su postura clara a Joon, Cristian y Desiree: "Esto es una convivencia. Yo no quiero estar con alguien que esté robando leche ni con alguien que si traiciona a su amiga, mucho más a mi", recalcaba la jerezana.

Su amiga, Desiree, está de acuerdo con ella: "Yo lo siento, pero a mi me parece peor una traición entre amigas cercanas que entre todos. Porque Almudena ha robado la leche a todos y Patri ha delatado a una mejor amiga de aquí", explicaba. Por su parte, Joon ha evitado decantarse por algún bando en el conflicto y ha explicado que en los posicionamientos se deben colocar detrás de la persona que realmente sientan.

