Antía Troncoso 28 NOV 2025 - 01:44h.

Patricia y Almudena tienen un tenso cara a cara antes de descubrir quién de las dos es la nueva expulsada de 'GH20'

Patricia intenta un acercamiento con Almudena tras un malentendido: "Vengo a pedirte disculpas"

Durante la gala de 'Gran Hermano 20' vivíamos un auténtico duelo de titanes. Tras la salvación de José María y Aquilino, la expulsión de este semana se quedaba en cosa de dos: Almudena o Patricia. Las dos concursantes, que durante los últimos días protagonizaban los mayores conflictos de la casa tras poner punto y final a su amistad, se encontraban en manos de la audiencia y una de ellas dos abandonaría para siempre el programa.

Antes de conocer la decisión final del público, las examigas entraban a la sala de expulsiones y se enfrentaban, cara a cara, a todo lo que habían dicho la una sobre la otra después de haber estado cinco días sin dirigirse la palabra. "Nunca he dicho que me da asco como hablas. No me he metido con tu forma de ser, qué sucio", eran las palabras de Patricia tras visualizar las imágenes. Ante esto, Almudena se justificaba: "Te he tenido tanto cariño que te me has caído, y ya me molestaba todo".

Asimismo, Almudena hablaba sobre una de las cosas que más le ha dolido escuchar de su compañera sobre ella. Y es que esta le dijo: "Quién con niños se acuesta, meada se levanta", un comentario que le dolió mucho porque hacía referencia a su vida personal, ya que se refería a su última relación con un chico de 24 años, que la dejo antes de entrar a 'GH 20'.

Almudena es la nueva expulsada de 'Gran Hermano 20'

Tras el tenso cara a cara entre las concursantes, Jorge Javier comunicaba el nombre de la expulsada: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Almudena!" Con cara de sorpresa ante su salvación, Patricia se dirigía a su compañera: "Lo siento, te deseo lo mejor", y pese a que intentaba darle un abrazo, esta se negaba por completo.

"El público te ha echado con cerca de un 80%", le decía Jorge Javier a la concursante antes de preguntarle cuál creía que había sido el motivo para un porcentaje tan alto por parte de los espectadores: "Igual porque no me quería exponer a la nominación. No creo que haya sido por lo de la leche porque la que me traicionó fue ella." Además, aseguraba que la expulsión no le dolía más por el hecho de haber sido un duelo con Patricia: "Algunas veces se gana y otras se pierde", aseguraba.

Patricia y Almudena, el fin de una amistad

Patricia y Almudena están en pie de guerra. Las concursantes, que durante las primeras semanas eran muy cercanas e incluso compartían confidencias, han roto por completo su amistad. Todo debido a un cartón de leche, el cual las ha convertido en grandes enemigas. Y es que hace un par de días la casa se incendiaba por completo debido al robo de un brik que alguien había decidido esconder del resto de sus compañeros. Este suceso provocó el caos absoluto hasta que finalmente salía el nombre de la principal culpable: Almudena.

Fue Patricia la que, consciente de que había sido su amiga la que había escondido el lácteo, la expuso ante todos de forma que a Almudena, que estuvo manteniendo el silencio mientras sus compañeros se lanzaban acusaciones los unos a los otros, no le quedó más remedio que admitirlo, sintiéndose completamente traicionada por la que consideraba su amiga. Desde este momento las concursantes están enfrentadas y las discusiones entre ellas son constantes.

La petición de Almudena a la audiencia de 'Gran Hermano'

El punto álgido de su enfrentamiento se producía durante 'Gran Hermano 20: El debate', presentado por Ion Aramendi. Durante la gala del domingo se vivían unas inesperadas nominaciones en las que las concursantes ratifican su enemistad al nominarse mutuamente. La primera en hacerlo fue Patricia, quien decidía nominar a Almudena inculpándola a ella de la expulsión de Lorena. Durante su turno, la de Tomelloso nominaba a su examiga por "traidora", a lo que esta se defendía diciendo: "Prefiero ser traidora que cobarde".

Tras las nominaciones, Almudena, totalmente decepcionada y muy enfadada con Almudena por haberla llamado cobarde, acudía al confesionario donde lanzaba una petición a la audiencia: "De todas las personas que hay nominadas, quiero que se vaya Patricia”. Además, explicaba cómo se sentía: “No es buena amiga, no es buena gente (..) Es una desagradecida, porque lo que le hice yo en la pajarera, no lo hizo nadie”.

Desde este momento no existe momento de tregua entre ellas y su enemistad no para de crecer. En los últimos posicionamientos vivíamos una nueva y gran bronca entre ellas cuando Almudena le volvía a recriminar a Patricia su comportamiento. Un tremenda discusión en la que las concursantes se lanzaron mutuamente durísimas acusaciones. La de Tomelloso decía haberse sentido apuñalada por la valenciana y sentenciaba su relación con ella para siempre: "No quiero saber nada de ti. Que se ha acabado. Que no me hables, que no me mires".

Patricia intenta tener un acercamiento con Almudena

Pese a que el enfrentamiento entre las concursantes parece irremediable, ayer se producía un giro de los acontecimientos, pues Patricia intentaba tener un acercamiento con Almudena. Mientras se desahogaba con Edurne sobre su enemistad con la de Tomelloso, la valenciana llegó a la conclusión de que esta podría haber malentendido algunas de sus palabras y quiso ir a hablar con ella para intentar calmar las aguas. Sin embargo, Patricia no se mostró nada receptiva y se negó rotundamente a aclarar el conflicto: "Cualquier palabra que diga me la vas a manipular".