Lara Guerra 28 NOV 2025 - 22:26h.

Claudia Chacón analiza sus palabras tras el debate de 'LIDLT 9': "Vais a poder conocerme un poco más"

El reencuentro en plató de Claudia y la madre de Gilbert, el domingo en 'El Debate de las Tentaciones'

Claudia Chacón es una de las grandes protagonistas de esta edición de 'La isla de las tentaciones 9'. Su amor con Gilbert parecía imbatible, sin embargo, su pasión con Gerard ha hecho que sea incapaz de aguantar la tentación. Pese a que su pareja también caía en ella, siempre aclara el eterno amor que siente hacia la de Mallorca.

Las decisiones de ambos han hecho que los chicos tomen una decisión nunca antes vista. Al ver las durísimas imágenes subidas de tono entre Gerard con su pareja, todos ellos tenían claro que su compañero merece unas explicaciones a la cara. En este contexto, la pareja más ardiente de la edición se enfrentaban a una hoguera de confrontación.

Si hay una palabra que puede definir esta hoguera es la intensidad, desde gritos hasta lágrimas que dejaban completamente perpleja a Sandra Barneda. Después de que Claudia justifique cómo se ha sentido con lo ocurrido, cada una de sus palabras han sido juzgadas; llegando a recibir hate en redes sociales por sus actos dentro del reality. Tal es así, que antiguas participantes del reality que también han recibido malas críticas como Bayan (LIDLT 9) salían en su defensa.

Claudia se pronuncia en su semana más dura: "Podéis sacar conclusiones de cómo soy"

Tras su semana más dura, Claudia se ha enfrentado a imágenes inéditas en el plató del 'Debate 3' sobre lo que ocurrió entre Gerard y Almudena mientras ella estaba en la hoguera. Después de esta emisión, la pareja de Gilbert se ha pronunciado en redes y desvelado cómo han sido sus sensaciones.

"Me paso por aquí para deciros que he tenido el debate, la verdad que estaba super nerviosa. Es brutal los nervios que sientes y como te sientes cuando pisas el plató y sabes que todo el mundo te va a dar su opinión sea bueno o malo. Creo que con mis respuestas me podréis conocer un poco más y para lo bueno o para lo malo, podéis sacar conclusiones de cómo soy y no solo lo que se ve en el programa. Creo que en el debate también tienes esa oportunidad de hacerte entender un poco y espero que os guste, que lo disfrutéis y que sepáis que ha sido brutal"