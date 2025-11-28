Claudia descubre la química que existe entre Almudena y Gerard Arias en 'La isla de las tentaciones 9'

Almudena se dirige a sus compañeras por su forma de actuar en la hoguera de 'La isla de las tentaciones 9' cuando ella lloraba

Al tiempo que Claudia se planteaba su permanencia en ‘La isla de las tentaciones 9’ en una hoguera de confrontación con Gilbert, las cosas seguían su curso en la villa de las chicas y Gerard no dudaba en acercarse a Almudena para hacerle una confesión.

Mientras disfrutaban de una espectacular fiesta, Gerard Arias y la novia de Darío han mantenido una conversación de lo más íntima: “Me pareces la más guapa, pero me es muy difícil tentarte a ti”, decía el soltero, ante una Almudena que se mostraba muy receptiva con él.

La trama se ha complicado cuando Claudia ha regresado de su hoguera de confrontación, algo que nadie pensaba que ocurriera. Ha sido enterarse de que Gerard y Almudena han mantenido una conversación en la que él le ha declarado su atracción y la novia de Gilbert no ha dudado en pronunciarse.

Cuando ha tenido oportunidad de estar con la novia de Darío, le ha dicho una frase demoledora: “Últimamente estoy muy decepcionada contigo, porque si tu has notado cualquier cosa con Gerard, lo que tendrías que haber hecho es decírmelo”, declaraba.

Unas palabras de Claudia que no han tardado en obtener una respuesta por parte de Almudena, que ha intentado explicarle que ella ya le avisó hace tiempo de esto: “Yo ya te dije que era mi prototipo”.