El reencuentro en plató de Claudia y la madre de Gilbert, el domingo en 'El Debate de las Tentaciones'

Este domingo 30 de noviembre a las 22:00 horas, con Sandra Barneda

'El debate de las tentaciones': Temporada 9 programa 3, completo

En la nueva entrega de 'El Debate de las Tentaciones: Hay más imágenes' que Telecinco emitirá este domingo 30 de noviembre a las 22.00 horas con Sandra Barneda al frente, Claudia, una de las grandes protagonistas de 'La Isla de las Tentaciones 9', protagonizará un esperado reencuentro con la madre de Gilbert, poniendo fin a más de un año sin relación entre ambas.

Las dos invitadas protagonizarán un intenso cara a cara en el plató, en el que abordarán todo lo sucedido hasta ahora con la pareja en sus respectivas villas y los motivos que llevaron a tal distanciamiento.

Además, el espacio ofrecerá nuevo contenido de la experiencia con avances exclusivos de la nueva entrega del programa que la cadena emitirá el próximo lunes e imágenes protagonizadas por Álvaro y Mayeli, quienes afrontarán una sorprendente hoguera de las consecuencias tras la expulsión disciplinaria de la joven.