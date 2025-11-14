Manuel aclara si ha superado su ruptura con Gabriella

Manuel González se ha abierto como nunca en 'El debate de las tentaciones' y ha hablado de su ruptura con Gabriella

Manuel González se parte de risa con la reacción de Juanpi en 'La isla de las tentaciones 9': "¡Qué arte!"

Manuel González se ha estrenado como colaborador de ‘El debate de las tentaciones’ tan solo un mes después de su ruptura con Gabriella Hahlingag y han sido varios colaboradores los que han percibido que el de ‘la manita relajá’ todavía no estaba del todo recuperado.

Sandra Barneda ha sido una de las que se ha pronunciado al respecto en el debate que se emite en exclusiva en Mediaset Infinity: “En el amor todos sufrimos. Manuel, estás jo**** tú en el amor ahora”, decía la presentadora. Una respuesta que ha dado pie a que el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explique cuál es su estado actual.

Sin pelos en la lengua, el gaditano ha confesado cómo se encuentra actualmente, qué es lo que verdaderamente siente por la mujer que lo enamoró en su vida y se ha sincerado sobre las presuntas infidelidades de ella: “Lo he pasado mal”, declaraba él, ante el resto de los colaboradores de ‘El debate de las tentaciones’.

Al escuchar el relato de su exnovio, Lucía Sánchez no ha podido contener la risa y ha dejado caer que todo lo que le había pasado era producto del karma: “Está muy orgullosa de que me hayan puesto los cuernos”, declaraba él. “Se lo he dicho, no me escondo, ya ha pagado lo suyo”, apuntaba la mujer que en su día fue su pareja.

Manuel González pide perdón a su familia

Pese a lo mucho que ha sufrido por su ruptura con Gabriella Hahlingag, él asegura que “no ha sido una pérdida de tiempo” el estar con ella y que ha sido todo un “aprendizaje”: “He aprendido el tipo de persona que no quiero al lado. No quiero faltarle a nadie, pero me avergüenzo de que se me relacione con esa persona”, declaraba.

Un discurso de lo más duro que ha querido terminar con un mensaje muy directo a su familia. Mirando a cámara, Manuel González ha querido tener unas palabras para su padre y su hermana, de quienes se alejó hace unos meses.

El testimonio del exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha estado cargado de verdad y, si quieres verlo entero, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia, porque no tiene desperdicio.

El motivo por el que rompieron Manuel González y Gabriella Hahlingag

Amor Romeira acudió hace algunas semanas al programa ‘En todas las salsas’ y explicó los motivos reales por los que la famosa tentadora y el ex de Lucía Sánchez rompieron su relación sentimental.