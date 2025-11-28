Mayeli no olvida la infidelidad de Álvaro Rubio con Érika Portillo y la tiene entre ceja y ceja

Álvaro imita a Mayeli por su monumental enfado al ver sus imágenes con Érika en 'La isla de las tentaciones 9': "Humor"

Mayeli Díaz tiene entre ceja y ceja a Érika Portillo, la soltera con la que Álvaro le fue infiel antes de entrar a ‘La isla de las tentaciones 9’. No puede ni verla y poco queda ya de aquella amistad que ambas forjaron cuando coincidieron como tentadoras en la octava edición.

Tal y como la novia de Álvaro Rubio ha explicado, ambas se llevaban a las mil maravillas y tuvieron mucha conexión en la anterior edición: “Fue mi amiga, hablamos un montón y conectamos muchísimo”, explicaba en un vídeo inédito que se ha emitido en ‘El debate de las tentaciones’.

Sin embargo, parece que las cosas han cambiado mucho en un año y, ahora, Mayeli la ha apodado como ‘la beata’, pero ¿por qué motivo ha utilizado ese término relacionado con la iglesia para referirse a la tentadora? Ella misma lo ha explicado en el vídeo que encabeza esta noticia: “Ha adoptado ese nombre”.

Mayeli y su advertencia a Álvaro Rubio

En los mismos totales en los que habla del origen del mote de Érika Portillo, Mayeli se ha mostrado muy contundente con su chico: “Yo le puse límites claros con ella y, si vuelve a caer, te digo yo que conmigo no va a estar (…) Si vuelve a caer, tendría que volver el año que viene con ella a ‘La isla de las tentaciones’ y no conmigo”.