Claudia Martínez habla de su acercamiento con Mario González y aclara si van a volver: "Lo quiero mucho"
Claudia Martínez ha dado un bombazo sobre su relación con Mario González en el debate de 'La isla de las tentaciones 9'
Claudia Martínez le escribe una carta de despedida a Mario González: "Me he equivocado"
Claudia Martínez ha acudido a ‘El debate de las tentaciones’ en calidad de colaboradora, pero lo que no se imaginaba ella era que una pregunta de Sandra Barneda la colocaría en el punto de mira y en una de las auténticas protagonistas del programa.
Todo ha empezado cuando la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha asegurado que se sentía identificada con Claudia Chacón: “Yo también soy una persona muy loca que necesita adrenalina en las relaciones y eso te va a destruir”, empezaba diciendo.
“Vas a encontrar a una persona buena, que te va a tratar bien, que es sana y tú, con tal de tener esa marcha y esas discusiones innecesarias, vas a perder a alguien que te quiere bien y de una forma sana, porque a mí me ha pasado”, le aconsejaba a la protagonista de ‘La isla de las tentaciones 9’.
Era entonces cuando la presentadora del programa ponía el foco sobre ella y le preguntaba con quién le había pasado eso, a lo que ella respondía: “Mario es un ser de luz. Yo venía de relaciones muy tóxicas y buscaba conflictos donde nos los había (..) Pensaba que estaba aburrida y estaba tranquila”, decía.
Claudia Martínez y su reconciliación con Mario González
Tras esa afirmación, Claudia Martínez ha dado a entender a Sandra Barneda que se arrepentía de su ruptura con Mario González y que ambos habrían tenido un acercamiento. “¿A lo mejor volvéis?”, preguntaba la presentadora. Una pregunta a la que ella no ha tardado en responder con cierto brillo en los ojos y que puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia.
Entre ellos parece que está volviendo a surgir la magia del amor y todo apunta a que podrían darse una oportunidad. ¿Estaremos a punto de vivir una reconciliación entre los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones? ¿Los volveremos a ver tan felices como lo eran antes?