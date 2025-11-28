Claudia Martínez ha dado un bombazo sobre su relación con Mario González en el debate de 'La isla de las tentaciones 9'

Claudia Martínez le escribe una carta de despedida a Mario González: "Me he equivocado"

Compartir







Claudia Martínez ha acudido a ‘El debate de las tentaciones’ en calidad de colaboradora, pero lo que no se imaginaba ella era que una pregunta de Sandra Barneda la colocaría en el punto de mira y en una de las auténticas protagonistas del programa.

Todo ha empezado cuando la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha asegurado que se sentía identificada con Claudia Chacón: “Yo también soy una persona muy loca que necesita adrenalina en las relaciones y eso te va a destruir”, empezaba diciendo.

“Vas a encontrar a una persona buena, que te va a tratar bien, que es sana y tú, con tal de tener esa marcha y esas discusiones innecesarias, vas a perder a alguien que te quiere bien y de una forma sana, porque a mí me ha pasado”, le aconsejaba a la protagonista de ‘La isla de las tentaciones 9’.

Era entonces cuando la presentadora del programa ponía el foco sobre ella y le preguntaba con quién le había pasado eso, a lo que ella respondía: “Mario es un ser de luz. Yo venía de relaciones muy tóxicas y buscaba conflictos donde nos los había (..) Pensaba que estaba aburrida y estaba tranquila”, decía.

Claudia Martínez y su reconciliación con Mario González

Tras esa afirmación, Claudia Martínez ha dado a entender a Sandra Barneda que se arrepentía de su ruptura con Mario González y que ambos habrían tenido un acercamiento. “¿A lo mejor volvéis?”, preguntaba la presentadora. Una pregunta a la que ella no ha tardado en responder con cierto brillo en los ojos y que puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia.

Entre ellos parece que está volviendo a surgir la magia del amor y todo apunta a que podrían darse una oportunidad. ¿Estaremos a punto de vivir una reconciliación entre los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones? ¿Los volveremos a ver tan felices como lo eran antes?