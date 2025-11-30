Antía Troncoso 30 NOV 2025 - 22:50h.

Manuel González carga contra Claudia y asegura que Gilbert cortó la relación con su madre porque ella le "envenenó"

Gabriella Hahlingag se reencuentra con Manuel González y lanza una acusación contra él y su hermana: "Lo sabían todo"

Compartir







Claudia Chacón, una de las grandes protagonistas de esta edición de 'La isla de las tentaciones 9', se enfrenta al plató de 'El Debate de las Tentaciones'. La joven entro al programa convencida de que su amor por Gilbert prevalecería ante todo, sin embargo, la entrada de Gerard como tentador VIP lo cambió todo y, junto a él, la concursante protagonizo algunas de las imágenes más subidas de tono de esta edición.

Tras una explosiva hoguera de confrontación con su pareja, Gilbert. Claudia planta cara a todas las críticas de los colaboradores y reacciona a las imágenes exclusivas de la gran traición de Gerard, en las que este confiesa su atracción hacia Almudena después de haber dado rienda suelta a su pasión con ella.

Aunque, sin lugar a dudas, uno de los momentos más complicados de la noche para Claudia era el reencuentro con la madre de Gilbert, después de que esta mandase un inesperado mensaje en su hoguera de confrontación cargando contra ella y apoyando a su hijo con el que llevaba un años sin hablarse. Ahora, yerna y suegra se vuelven a ver las caras y se dicen, sin filtros, lo que opinan la una sobre la otra.

El enfrentamiento de Manuel y Claudia

Mientras Claudia hablaba sobre la nula relación de Gilbert con su madre y explicaba que en ningún momento había hecho elegir a su pareja entre su progenitora y ella, Manuel González, que no se creía las palabras de la participante de 'LIDLT 9', lanzaba un comentario que sentaba muy mal a joven: "Gilbert la dejo de hablar porque tú le envenenaste".

"Nos conocen por lo mismo, amor, por poner cuernos", le decía Claudia Chacón, visiblemente molesta, al colaborador. Ante esto, Manuel respondía tajante y cargaba sin piedad contra la novia de Gilbert: "¿Sabes cuál es la diferencia entre tu y yo? Es que yo tengo empatía y que yo nunca me reí de esta criatura (refiriéndose a su expareja Lucía Sánchez) y tú te ríes del que tienes al lado".

Manuel González a Claudia Chacón: "Eres malísima"

La situación no parecía calmarse entre la participante y el colaborador y el tono del enfrentamiento iba subiendo hasta que, a los gritos, Manuel aseguraba: "Has quedado fatal. Se te ha caído el papel, eres mala actriz. Eres malísima". Unas palabras a las que Claudia, haciéndose la indiferente, respondía: "Me sabe fatal decirte que no puedo contestarte porque no te he escuchado de lo poco que me importa lo que me digas. Chao".