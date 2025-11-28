Compartir







Marta Peñate se caracteriza por decir siempre lo que piensa y por no tener pelos en la lengua, aunque eso, a veces, le cueste tener a todo el mundo en contra. Algo parecido le ha ocurrido este viernes en ‘El debate de las tentaciones’, cuando la colaboradora ha dado una opinión que muchos de sus compañeros no compartían.

Después de ver, de nuevo, la hoguera en la que Almudena descubrió la infidelidad de Darío, el hombre con el que mantiene una relación sentimental desde hace once años, la tertuliana ha querido opinar y ha dicho algo que a Lucía Sánchez le ha dejado completamente a cuadros.

Marta Peñate habla de la deslealtad de Darío a Almudena

“Ojo con lo que voy a decir porque me vais a matar”, empezaba diciendo la colaboradora, antes de soltar un comentario bomba que ha hecho que suba aún más la temperatura del plató de ‘El debate de las tentaciones’.

“Yo empatizo mucho con Almudena y he sufrido mucho con ella. No quiere decir que esté justificando a Darío, pero en once años… Ellos solo han estado con esa persona. Yo creo en el amor para toda la vida, pero a lo mejor, cuando eres tan joven y llevas once años con una persona, llegas a un sitio, descubres y ves otras cosas que no habías visto”, decía ella.

Hay que recordar que Marta Peñate estuvo también en ‘La isla de las tentaciones’ y que, casualidades de la vida, ella también llevaba más de una década con Lester Duque cuando decidieron acudir al programa de Sandra Barneda para poner su relación sentimental a prueba.

Tras decir que empatizaba con Almudena pero que podía entender a Darío, Marta Peñate ha dicho una frase con la que se ha comprendido un poco más su punto de vista: “Puedo entender el amor de antes, pero a hoy por hoy hay que vivir muchas cosas para llegar a ese punto”, decía Marta Peñate para rematar.

Una vez que la mujer de Tony Spina ha terminado con su exposición, Lucía Sánchez ha querido pronunciarse y se ha mostrado muy contraria a su compañera. Si quieres ver qué es lo que le ha respondido, no te pierdas el vídeo que abre esta noticia.