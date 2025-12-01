Pedro Jiménez 01 DIC 2025 - 03:36h.

La ya exconcursante del reality de Telecinco ha confesado algo que no ha pasado desapercibido para nadie

Rocío consigue el sobre dorado de 'Gran Hermano 20' y descubre su gran privilegio que puede cambiarlo todo: "Puede ser muy bueno o muy malo"

Compartir







La convivencia en 'Gran Hermano 20' da para mucho. Y es que dejando de lado las discusiones, momentos de tensión, juegos o nominaciones, también los concursantes pueden hablar de su lado más íntimo y desconocido para todos... como puede ser si se han masturbado alguna vez o no. Aroa ha dado el pistoletazo de salida asegurando que había "hecho el número tres" (masturbarse) y les ha preguntado a Paula y Rocío si alguna vez lo han hecho. Pues bien, en plató, al reaccionar a las imágenes, Almudena ha revelado algo sobre Íñigo que no ha dejado indiferente a nadie.

Y es que ya en plató, Ion Aramendi le ha preguntado -en primer lugar- a Maica Benedicto si en su pasado como concursante llegó a hacer "en la casa el número tres". "Qué antihigiénico", ha indicado la modelo, para posteriormente añadir que los concursantes se tienen que "aguantar un poco".

Tras unos segundos repletos de incertidumbre, con un Ion Aramendi que ha explicado qué es "hacerse el número tres" y tocarse el botón de la felicidad, para que Maica y Bárbara Rey lo supieran del todo, Almudena, exconcursante del reality expulsada hace apenas cuatro días, se ha abierto paso para confesar algo.

La confesión de Almudena sobre Íñigo

"A mí no me dio tiempo, pero por ejemplo Íñigo sé que sí, que en la ducha... hasta en dos ocasiones", ha destapado Almudena en el plató de 'Gran Hermano 20'.

Tras estas palabras de la ya exconcursante 'Gran Hermano 20' hemos vivido un cómico momento cuando Bárbara Rey ha reconocido que pensaba que el "botón de la felicidad" -del que no se paraba de hablar en plató- era "el botón de la cisterna": "A partir de ahora, lo del botón de la felicidad lo voy a tener más en cuenta... sobre todo si tengo a alguien que apriete el botón", ha bromeado la vedette.