Natalia Sette 27 NOV 2025 - 12:45h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano' desvelan los motivos por los que han pasado un complicado momento estas últimas semanas

Edi Insua confiesa, por primera vez, que se siente insuficiente para Violeta Crespo

Violeta Crespo y Edi Insua regresan a su canal #Violedi tras haber estado una semana desaparecidos. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se ponen de nuevo frente a la cámara para sincerarse sobre el difícil momento que ha atravesado su relación estas últimas semanas. Después del distanciamiento por parte del gallego , parece que las cosas se le han complicado a la pareja.

Si por algo se caracteriza esta pareja es por intentar ser siempre transparente con todos sus seguidores. Ni Violeta ni Edi han intentado nunca vender una relación idílica y es por ello que cuentan tanto las cosas buenas como malas. Al igual que la toledana desveló que habían pensado en comprarse una casa en Madrid , esta vez se sincera y admite que han sido semanas complicadas para la pareja. “Estas semanas han sido difíciles para la relación”, comienza explicando Violeta.

Por su parte, Violeta reconoce haber pasado por un bajón estos últimos días. “He estado mentalmente mal”, reconoce. La carga laboral, la distancia con Edi… todo ello ha hecho que ambos no hayan podido dar el 100% y ha terminado por afectar a la relación. “Nos picamos por tonterías”, reconoce la toledana. Ahora, Violeta ha decidido pasar la semana entera en Galicia para recuperar de nuevo la magia entre ellos.

Violeta y Edi ven sus planes de futuro truncados: los motivos

Otra cosa que ha puesto bastante triste a la pareja es que han visto sus planes de futuro truncados. Siendo la primera navidad que pasan juntos y enamorados, Violeta y Edi habían organizado un viaje a Nueva York para pasar el fin de año. Sin embargo, algo ha ocurrido que los ha obligado a cambiar radicalmente sus planes. “Es por algo de Edi”, explica Violeta. El gallego desvela qué es lo que ha pasado y por qué todas sus “expectativas se han venido abajo”.

Tras una semana alejados de su canal #Violedi, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se ponen de nuevo frente a la cámara para contar cómo han sido estas últimas semanas y por qué no han pasado por su mejor momento. Además, los influencers cuentan sus planes navideños y qué harán en el puente de diciembre ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!