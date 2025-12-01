Gran Hermano 01 DIC 2025 - 16:47h.

Anabel Pantoja entraba el domingo a la casa de 'Gran Hermano' para hablar con los concursantes

Anabel Pantoja, Edi Insua y Violeta Crespo revolucionan la casa de 'Gran Hermano 20' con su entrada: "Qué sensación estar aquí"

Anabel Pantoja entró este domingo en la casa de ‘Gran Hermano 20’ con motivo de la prueba semanal y aprovechó su visita para dar algún que otro consejo a los concursantes. Además, no dudó en sacar a la luz una confesión que le hicieron Kiko Rivera e Irene Rosales cuando aún eran pareja.

Durante una charla con los participantes en la casa más famosa de Tres Cantos, la sobrina de Isabel Pantoja les recalcó que las cosas en el exterior estaban bien: “La vida fuera sigue igual (..) Aprovechad esto”, apuntaba ella, recordándoles que es una oportunidad que no van a volver a vivir y que deben exprimirla al máximo.

Anabel Pantoja hace una confesión sobre Kiko Rivera e Irene Rosales

Mientras los concursantes compartían con Anabel Pantoja algunas impresiones sobre el concurso, ella se ha acordado de una frase que le dijeron su primo y su ahora exmujer cuando ambos participaron juntos en ‘GH DÚO’, donde, recordemos, se mantuvieron hasta el final.

Tras aquella experiencia en la que era la casa de Guadalix de la Sierra, Kiko Rivera e Irene Rosales se sinceraron con ella y le transmitieron qué fue lo que peor llevaron en esa experiencia televisiva: “Me dijeron que eso fue lo peor”, apuntaba ella. Si quieres descubrir qué fue, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

