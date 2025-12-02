Pedro Jiménez 02 DIC 2025 - 00:37h.

El madrileño, fuera de sí, ha visto como su pareja se ha besado con Barranco en 'La isla de las tentaciones 9': su reacción lo dice todo

Helena y Barranco duermen juntos después de protagonizar un momento muy 'hot' con poca ropa en 'La isla de las tentaciones 9': "¿Preparado para entrar al infierno?"

Compartir







Rodri se ha enfrentado en la entrega de 'La isla de las tentaciones 9' que Telecinco ha emitido este lunes a su hoguera más complicada. Y es que ha descubierto nada más y nada menos que Helena... ¡le ha sido infiel! Algo que le ha hecho reaccionar de manera impulsiva y, sin pensárselo dos veces, ha tirado la 'tablet', perdiendo los papeles como pocas veces le hemos visto desde que comenzó su aventura en República Dominicana.

En primer lugar, el madrileño ha visto cómo Helena y Barranco han se han dado besos de todo tipo muy cerca de los labios... extremadamente cerca y, en algunas ocasiones, llegando incluso a la confusión, puesto que no se ve muy bien dónde se dan esos besos. "Si es que la está poniendo cachonda", ha dicho Rodri.

Y es que Barranco no se ha cortado nada en sus palabras ante una Helena que le mira con ojos de deseo. Palabras un tanto calientes y subidas de tono: "Yo te imagino tumbada, haciéndote así con las piernas para arriba... y digo, mamma mía, tú. Con esas piernas y esa pompa. Estas piernas me las voy a comer hasta que.., hasta que reviente". En la 'tablet', un Barranco y una Helena pegados el uno al otro a nada de sobrepasar todos los límites.

Rodri ha reaccionado a estas primeras imágenes con la voz totalmente temblorosa... pero las imágenes no se acabarían para él: todavía quedaría lo peor. Barranco y Helena, todavía más cerca que antes y con confesiones por parte de Barranco mientras le toca el culo a la pareja de Rodri del estilo: "¿Tú sabes que esto es mío?".

Mientras tanto, un Rodri muy preocupado sin perder atención a la 'tablet'... y sin ser consciente de lo que estaba por llegar. O sí: "Aquí va a ser, aquí va a ser", ha dicho hasta un total de dos veces al ver a Barranco y Helena en el jacuzzi de 'Villa Playa' muy juntos y acaramelados.

Rodri, fuera de sí en 'La isla de las tentaciones 9'

"Eres el típico chuletilla, ojos verdes, moreno...", eran las palabras de Helena a Barranco que servían de antesala ante lo que estaba a punto de ocurrir: un pasional y sensual momento entre los dos que acababa en un beso entre ambos... ¡y con Rodri dando una fuerte patada a la 'tablet'!