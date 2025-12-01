Laura Ceballo 01 DIC 2025 - 23:31h.

La tentadora favorita del novio de Almudena desvela qué pasó detrás del cojín: "Hace cosas a escondidas"

Darío y Cristina suben la temperatura de 'La isla de las tentaciones 9' en su mayor acercamiento en 'Villa Montaña': las imágenes, al descubierto

Darío llegó a la novena edición de 'La isla de las tentaciones' dispuesto a superar la mayor prueba de amor. Tras once años de relación con Almudena, la pareja decidía lanzarse a la aventura con el objetivo de demostrar que el amor podía vencer a la tentación. Pero, cuando Cristina se cruzó en su camino, todo empezó a cambiar.

El andaluz comenzó a dejarse llevar con su soltera favorita. Tanto, que llegaron a protagonizar un momento que dejó completamente abatida a Almudena en la hoguera. En las imágenes, Darío y Cristina aparecían en las hamacas de Villa Montaña y se tapaban con un cojín en el que fue su mayor acercamiento hasta el momento.

Ahora, la canaria no ha dudado en desvelar qué fue lo que ocurrió en aquel momento que las cámaras no pudieron captar. Y lo ha hecho compartiéndolo con Érika después de que Darío se preocupara por un juego: "Tía, pues si se raya, qué pereza, la verdad. Es que es muy listo. Hace otras cosas a escondidas", ha comenzado.

"Estábamos en la hamaca, que fue la primera vez, estábamos como acostados, y cuando estás acostado, si tienes la pierna así y la mano así... No se ve", ha continuado. "¡Y te tocó!", ha reaccionado Érika al escuchar a su compañera. "Claro, pero, ¿cómo se ve eso en la cámara? Si yo tengo la mano aquí...", ha confesado. "Es una persona que muestra a la gente ser súper real y fiel, y después te vas a rayar por un juego...".

Darío, a Cristina: "¿Vienes a dormir?"

Eso sí, el novio de Almudena continúa avanzando con su tentadora y no ha dudado en dar un paso más. En plena tarde, Cristina le hace saber que se va a dormir a su habitación. Pero Darío no duda en ofrecerle algo: "¿Vamos a la mía a dormir una siestecita?".

Ella acepta y, por primera vez, duermen juntos en una misma cama. Algo que Darío no duda en comentar con el equipo del programa: "Hemos dormido la siesta juntos, pero pienso que puedo respetar a mi novia y que puedo demostrarle que no hago nada incluso teniéndola durmiendo al lado".

Darío se sincera con Cristina

En una nueva cita juntos, Daría ha optado por sincerarse con Cristina, con quien asegura sentirse cada vez más cómodo: "Al final aguantar la tentación es difícil y se me está complicando. Lo estoy aguantando pero se hace complicado, la verdad. Cada día un poco más", ha comenzado.

Ella, por su parte, también le ha transmitido cómo se siente con él en la villa: "Como al principio te veía más cerrado, pues no me esperaba ese acercamiento. Veo que estás fluyendo mucho, que te estás acercando y ahora mismo ya pongo en duda si vas a caer o no".

Algo que el novio de Almudena, efectivamente, le ha confirmado: "Al final son muchos días juntos y vivimos muchas cosas juntos en la villa. Y como estamos siempre con cosquillitas y tal... Al final uno coge cariño. Y ya uno dice 'sí que podría caer'. No quiero que te obligues a hacer más, ni menos. Sigue siendo tú y sigue yendo al ritmo que vas, porque vas perfecta".

Y, tras su conversación con la tentadora, lo ha comentado también con el equipo del programa: "Ha habido veces en las que he tenido ganas de besar a Cristina y estoy aguantando y quiero seguir así hasta el final".