Patricia Fernández 01 DIC 2025 - 03:42h.

Ion Aramendi revela el nombre del salvado durante el debate de 'Gran Hermano 20'

Rocío consigue el sobre dorado de 'Gran Hermano 20' y descubre su gran privilegio que puede cambiarlo todo: "Puede ser muy bueno o muy malo"

Las nominaciones telefónicas dejaban a cuatro nominados esta semana en 'Gran Hermano': Joon, José Manuel, Belén y Patricia, pero estos no conocían cuál era la list definitiva durante la gala, lo que sí iban a descubrir durante el debate con Ion Aramendi.

Los cuatro señalados de la semana descubrían por Ion Aramendi esta información, lo que generaba algún "me lo esperaba" como el de Joon, pero a otros les ha pillado de sorpresa. Momento en el que también descubrían los porcentajes ciegos después de darse las votaciones de la audiencia en estos primeros días.

Pero la noche iba a dar más sorpresas a los nominados. Después de saber quiénes están en peligro, Ion Aramendi les desvelaba que iba a producirse una salvación. Los cuatro se ponían en pie y mostraban los nervios que les generaba este momento.

"La audiencia ha decidido que debe continuar en la casa...", entonaba el presentador para después dar el nombre de Joon, lo que generaba una gran alegría en el concursante, al que abrazaban sus compañeros, en especial Cristian que le levantaba en brazos, ante su felicidad de que continúe junto a él en la casa: "Se queda aquí conmigo". Y Ion Aramendi le felicitaba por esto.

Belén, Patricia y José Manuel siguen nominados

"Los quiero", gritaba Joon al saber que ya no está en peligro esta semana. Por tanto, después de esta salvación, Belén, Patricia y José Manuel son los concursantes que se enfrentan esta semana a la expulsión: ¡puedes seguir votando quién quieres que sea el expulsado a través de la app de Mediaset Infinity, de manera gratuita!