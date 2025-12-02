Ana Carrillo 02 DIC 2025 - 18:53h.

Borja ha bromeado con su reacción al saber que Gerard Arias quería dejar de conocer a Claudia Chacón para conquistar a Almudena Porras

¡Se ha liado en Villa Playa! El motivo es que Claudia Chacón se ha sentido engañada por Gerard Arias, que le ha dicho que no quiere seguir conociéndola porque se ha dado cuenta de que le gusta Almudena Porras. Ante la preocupación de la novia de Gilbert, la malagueña le ha prometido que no le va a fallar y que no se va a dejar tentar por el ex de Alba Rodríguez en 'La isla de las tentaciones 9'.

Almudena le hizo esa promesa tras saber que es un tema muy delicado para Claudia porque la que era su mejor amiga se lió con el que había sido su primer novio. La otra reacción a esta confesión fue la de Borja Silva, el tentador favorito de la novia de Darío Linero, que se mostró serio al conocer las intenciones del tentador VIP y que le advirtió a ambos que les diría si le molestaba ver algún tipo de acercamiento entre ellos ahora que sabía que el bombero está interesado en conquistarla.

En Instagram, Borja ha bromeado con su reacción al compartir un vídeo en el que escribe "baila si tenías miedo de perder a Almudena" y no deja de bailar ni un segundo. "¿Ustedes creéis que se me noto mucho cuando Gerard se declaró?", ha añadido el tentador en el copy de la publicación junto a unas risas en las que demuestra que se toma con humor su preocupación ante la idea de dejar de ser el soltero favorito de Almudena.