Patricia Fernández 02 DIC 2025 - 22:10h.

Sandra Barneda les comunica el privilegio con el que cuentan en esta tercera hoguera de 'La isla de las tentaciones 9'

Sandra Barneda sale en busca de Rodri en 'La isla de las tentaciones 9' tras su tremendo estallido en plena hoguera: "Necesito que vuelvas... cabeza fría"

Después de una complicada tercera hoguera para los chicos en 'La isla de las tentaciones 9' y antes de terminar, Sandra Barneda les advertía que tenían que tomar una decisión importante para esta prueba de amor que están viviendo en República Dominicana.

La presentadora, con un collar en la mano, les explicaba algo: "Este es el collar del veto, con él tenéis el poder de vetar a un soltero para que abandone 'Villa Playa' durante 24 horas y no pueda tener ningún tipo de contacto con vuestras novias. Es un privilegio que tenéis que usar de forma muy inteligente, es una forma de mandar un mensaje a vuestras novias y tenéis que poneros de acuerdo".

Los chicos compartían unas palabras tras saber esto. Comenzaba diciendo algo Darío: "De verdad, todos estamos al borde del abismo, pero lo que he visto de Rodri a mí me ha reventado". "Yo lo utilizaría con Sandra, pero el chaval está fatal", entonaba Juanpi, a lo que reaccionaba Gilbert: "No hay que ser egoístas".

"Yo no quiero sentirme mal por vosotros, pero es lo necesito. Es que estoy fatal, ella necesita un toque de atención", decía Rodri.

Y tras esta conversación, Sandra Barneda les preguntaba por la decisión que habían tomado. "Entre todos hemos decidido que la persona que más necesita poner ese collar al soltero de su pareja es Rodri, es que está fatal y creemos que es lo mejor", explicaba Darío.

Los chicos deciden utilizar el 'poder del veto' con Albert Barranco

Y la presentadora pedía a Rodri que le explicase cómo cree que va a reaccionar Helena cuando vea que el soltero vetado es Barranco y este se sinceraba, visiblemente tocado: "A lo mejor se da cuenta de que la sigo queriendo y que estoy preocupado por ella y cambia". El que transmitía el mensaje que le gustaría decirle a su pareja: "Que después de todo la sigo amando con locura, que es la mujer de mi vida y que la echo mucho de menos".

Palabras a las que reaccionaba Sandra Barneda: "Así sí, Rodri. Desde el rencor no se llega a ningún lado, aunque te cueste".

"Acabáis de decidir que el soltero vetado es Barranco y abandonará la villa durante 24 horas sin poder tener ningún tipo de contacto con vuestras chicas y, sobre todo con Helena", les explicaba la presentadora, que les decía algo antes de despedirse de ellos en la hoguera: "Cuidaros, apoyaros y, sobre todo, no saquéis conclusiones todavía".