Claudia se ha percatado de algo durante la hoguera de Almudena que afecta directamente a su pareja Gilbert y que le ha tenido preocupada y mucho durante un buen rato. Y es que, en plenas imágenes de Darío y Cristina, Helena -quien ha tenido una de sus 'mejores' hogueras- daba el aviso: "Mira tu novio eh, Claudia". Junto al novio de Almudena y su tentadora, Gilbert y Noelia se mostraban al lado muy acaramelados.

Ha sido en ese preciso momento cuando a Claudia le extrañaría algo: "Qué pantalón llevaba, ¿el rosa?". Ante el "no lo sé" del resto de sus compañeras, Claudia pedía que saliera otra vez en imagen para verlo con más detenimiento. "Creo que iba vestido así...", añadiría Claudia. Más adelante, la catalana le confesaría a Sandra creer haber visto que su novio llevaba el pantalón de la hoguera de confrontación que protagonizó junto a ella: "Tenía a la tía encima. Me está entrando una cosa aquí...".

La emoción de Claudia en 'La isla de las tentaciones 9'

Sin duda, Claudia ha vivido una tercera hoguera muy diferente al resto. Tras sus "explosivos días con Gerard", llegó una hoguera de confrontación con Gilbert en donde se dijeron todo lo que necesitaban escuchar, decidiendo a posteriori regresar a sus villas y darse una nueva oportunidad. Ahora, la situación es bien distinta: Claudia ya se ha "desfogado" con Gerard y tras haber sucedido eso, ya "no hay nada más".

De hecho, Claudia ha confesado que al ver a su novio, todo se le ha removido por dentro y ha visto un Gilbert que es el que quiere en su vida: "Me gustó más esa verdad suya que cualquier otra cosa". Después de que Sandra Barneda le comunicara a Claudia que no hay imágenes de Gilbert para ella, la emoción de Claudia ha sido total.

"Ay Sandra, no sé si estoy triste o contenta... yo hoy pensaba obtener respuestas, saber cómo iba encaminado y saber si está sintiendo lo mismo que siento yo ahora. De decir: 'La he cagado un montón, pero le quiero'. A lo mejor es muy difícil recuperar todo, la confianza y todo... pero no pienso que no sea imposible".

Ha sido la propia Sandra Barneda la que le ha recordado que ya tuvo la hoguera de confrontación con Gilbert para hablar todo lo que tenía que hablar con él y ahora, desde el programa de 'La isla de las tentaciones 9', consideran "que esta noche no debe ver imágenes de él, para concentrarse en lo que siente y confiar en él".

Y es que lo que está claro es que hay una Claudia antes de la hoguera de confrontación y otra después de ella. Pero, en la otra cara de la moneda está Gilbert... ¿se dejará llevar del todo con Noelia ahora que Claudia parece haber cambiado de actitud?