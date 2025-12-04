Gran Hermano 04 DIC 2025 - 17:13h.

Anabel Pantoja ayuda a los concursantes con sus coreografías

Expulsión con visionado previo de imágenes ante toda la casa y la salida de los menos favoritos de la audiencia, en 'Gran Hermano 20'

Anabel Pantoja ha entrado en la casa de 'Gran Hermano 20' con el objetivo de ayudar a los concursantes con sus coreografías, bueno, y para hacerles unas lentejas también. Los habitantes de la casa tienen que prepararse para la prueba semanal y lo están dando todo para que sus bailes queden lo mejor posible, aunque a algunos les cuesta más que a otros.

Sentados en la cocina y aprovechado el espacio de esta, los concursantes han comenzado a enseñar sus pasos al resto de sus compañeros y Anabel Pantoja les ha corregido y les ha enseñado algunos nuevos aprovechando que tiene muy reciente su paso por 'Bailando con las estrellas'. Poco a poco todos han ido perdiendo la vergüenza, pero la sobrina de Isabel Pantoja cree que tienen que creérselo más.

Los que han sorprendido, y mucho, han sido Patricia y Cristian que con una coreografía en la que ambos han conseguido ir a la vez y muy, pero que muy bien conseguida, han dejado a sus compañeros y a Anabel con la boca abierta, por lo que no han podido hacer otra cosa que aplaudirles. Aunque Anabel tenía un pero, pese a alabar que Cristian se haya quitado la camiseta: ''Esto ha estado estupendo, gana puntos, pero parece como un atrezo. Quítate la vergüenza, esto es un baile, no es una prueba de nada. Tenéis un 7''.

