Joon se sincera con Violeta Crespo sobre su pasado amoroso en 'Gran Hermano 20': "Las parejas que he tenido..."

Laura Ceballo 03 DIC 2025 - 18:16h.

Joon ha compartido con la pareja de Edi Insua y con sus compañeros cuál fue el motivo de sus rupturas

Esta semana, Violeta Crespo y su pareja, Edi Insua, están visitando la nueva casa de 'Gran Hermano 20'. Los exparticipantes de 'Gran Hermano 19' acuden a Tres Cantos para ayudar a los concursantes con la prueba semanal.

Y es que esta vez les ha tocado enfrentarse a la mítica prueba de baile. Una prueba en la que ellos ya tienen experiencia y que, especialmente Violeta, domina a la perfección.

La tarde de este miércoles, la pareja ha vuelto a la casa para continuar con los ensayos. Edi se encarga de la coreografía de las chicas, y Violeta lo hace con la de los chicos. El gallego ha sido el primero en ocupar la pista de baile.

Mientras, ella ha pasado el rato charlando con los chicos de la edición. Y ha sido precisamente durante esta conversación cuando Joon ha compartido detalles que hasta ahora desconocíamos de su vida sentimental.

Joon: "Me aburro rápido de las personas"

Todo ha comenzado con el concursante hablando de su rutina y de los propósitos que se había puesto para este año: "A mí me faltaba disciplina, porque yo me aburro rápido", ha comenzado. "Y de las personas también me aburro rápido", ha añadido.

Ha sido entonces cuando Violeta le ha preguntado si alguna vez ha tenido pareja: "Sí, por eso. Las parejas que he tenido no me han durado mucho porque yo me aburro de la persona. Las parejas que tuve, pienso que yo era un capullo también, pero que si estoy con ellas ahora, mi punto de vista es diferente. Yo las entiendo ahora".

