Y seguimos

Ada Sastre 04 DIC 2025 - 08:17h.

Joon se sincera con Violeta Crespo sobre su pasado amoroso en 'Gran Hermano 20': "Las parejas que he tenido no me han durado mucho porque yo me aburro rápido"

Expulsión con visionado previo de imágenes ante toda la casa y la salida de los menos favoritos de la audiencia, en 'Gran Hermano 20'

Menuda noche se les viene encima a los concursantes de ‘Gran Hermano 20’. Patrica, Belén y José Manuel se enfrentan a la expulsión. Pero antes de saber quién deja la casa, el programa proyectará en el salón imágenes de la convivencia de los tres nominados. Hay más, el expulsado no será el único en abandonar el concurso al final de la noche: el camión de la mudanza de ‘GH’ llegará esta noche para llevarse a los concursantes que menos convencen a la audiencia.

La prueba avanza con las visitas de los padrinos de baile. Edi Insua, Violeta Crespo y Anabel Pantoja les están echando una mano a los concursantes para sacar al bailarín que llevan dentro. Y alguna otra cosa. Hasta Joon se ha sincerado sobre su pasado amoroso. También hay a quién no le hace falta visita para sincerarse. Aquilino habló con Paula sobre sus sentimientos hacia ella y decidía distanciarse un poco para evitar sufrimiento. Esto y más, desde ahora mismo en el minutado. Conectamos con la casa.