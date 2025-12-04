Logo de telecincotelecinco
CLAUDIA CHACÓN Y GERARD ARIAS

Gerard explica su comentado lapsus en su conversación con Claudia en 'La isla de las tentaciones 9': "No me aclaraba"

Gerard Arias
Gerard Arias en plató. Instagram (@ariasgerard_)
La llegada de Andrea Canel, la nueva participante de 'La isla de las tentaciones 9', revolucionó Villa Playa y es que Claudia Chacón imaginó que Gerard Arias iba a querer tentar a su nueva compañera y le confesó a Sandra Barrios que no soportaba la idea de un chico no le prestase atención, por lo que decidió "darle celos" con Aitor.

El bombero le dijo a la novia de Gilbert que le animaba a tentarse con Aitor, provocando un desconcierto mayor en Claudia, que le pidió hablar a solas. Se marcharon a unas hamacas a hablar de su situación y ella le dijo que no quería que tentase a Andrea, pero Gerard le explicó que no le debía ningún tipo de lealtad porque no son pareja y que él es libre de conocer a cualquier otra chica.

La estudiante de Derecho rompió a llorar en ese momento y para tranquilizarla, el ex de Alba Rodríguez le pidió que se acercase para darle un abrazo, pero no dijo el nombre correcto, sino que le llamó "Almu"; un lapsus linguae de lo más comentado en las redes sociales. Al ver el revuelto generado, el amigo de Maica Benedicto ha explicado su lapsus en sus stories de Instagram: "Tenía un lío que no me aclaraba ni yo".

¿Indirecta a Claudia en Instagram?

Tras ese comentario, ha subido un vídeo que muchos de sus seguidores han interpretado como una indirecta a Claudia. En su reels, aparece cantando un fragmento muy significativo de 'Cosas pendientes', canción de Maluma: "Al parecer la baby no me olvidó, sigue pendiente, quiere ignorarme, pero es que la tensión se ve, se siente. Si le preguntas si ya me olvidó y dice que sí, te miente".

