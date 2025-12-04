Ana Carrillo 04 DIC 2025 - 18:56h.

Gerard Arias ha reaccionado a su lapsus linguae en su conversación con Claudia sobre Andrea y su deseo de tentarla

Andrea, nueva participante de 'La isla de las tentaciones 9', lanza "una indirecta" en redes tras su encontronazo con Claudia

La llegada de Andrea Canel, la nueva participante de 'La isla de las tentaciones 9', revolucionó Villa Playa y es que Claudia Chacón imaginó que Gerard Arias iba a querer tentar a su nueva compañera y le confesó a Sandra Barrios que no soportaba la idea de un chico no le prestase atención, por lo que decidió "darle celos" con Aitor.

El bombero le dijo a la novia de Gilbert que le animaba a tentarse con Aitor, provocando un desconcierto mayor en Claudia, que le pidió hablar a solas. Se marcharon a unas hamacas a hablar de su situación y ella le dijo que no quería que tentase a Andrea, pero Gerard le explicó que no le debía ningún tipo de lealtad porque no son pareja y que él es libre de conocer a cualquier otra chica.

La estudiante de Derecho rompió a llorar en ese momento y para tranquilizarla, el ex de Alba Rodríguez le pidió que se acercase para darle un abrazo, pero no dijo el nombre correcto, sino que le llamó "Almu"; un lapsus linguae de lo más comentado en las redes sociales. Al ver el revuelto generado, el amigo de Maica Benedicto ha explicado su lapsus en sus stories de Instagram: "Tenía un lío que no me aclaraba ni yo".

¿Indirecta a Claudia en Instagram?

Tras ese comentario, ha subido un vídeo que muchos de sus seguidores han interpretado como una indirecta a Claudia. En su reels, aparece cantando un fragmento muy significativo de 'Cosas pendientes', canción de Maluma: "Al parecer la baby no me olvidó, sigue pendiente, quiere ignorarme, pero es que la tensión se ve, se siente. Si le preguntas si ya me olvidó y dice que sí, te miente".