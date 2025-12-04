Patricia Fernández 04 DIC 2025 - 22:47h.

Así fueron los momentos después de que Iñigo Tina finalizase su participación en 'Gran Hermano 20'

Primeras palabras de Íñigo Tina tras su salida de 'Gran Hermano 20' por asuntos personales

Compartir







Iñigo Tina finalizó a todos los efectos su participación de 'Gran Hermano' debido a asuntos personales ajenos al programa, y en el momento en el que 'El Súper' comunicaba la noticia en la casa el pasado martes, los concursantes se quedaron de piedra y provocó lágrimas y mucha tristeza en algunos.

Raúl, completamente en 'shock' se preguntaba cómo llevar ahora la convivencia en la casa: "¿Qué hago yo sin él en esta casa?" Mientras Aroa lloraba por la casa: "Todo me afecta mucho, aunque sea un gruñón le veía como el hermano mayor de aquí, sé que me tenía aprecio y cariño".

"Es muy buena persona y te miraba a los ojos cuando te escuchaba", entonaba Mamadou, algo con lo que estaba completamente de acuerdo Aquilino: "Ya te digo, me quedo con eso, me quedo con el cariño que me daba solo con la mirada".

Edurne no puede evitar las lágrimas al enterarse de la marcha de Iñigo

Edurne también se mostraba muy afectada con sus compañeros y cuando se desahogaba sobre esto con 'El Súper' en el confesionario, donde no podía evitar las lágrimas: "Desde aquí, decirle que le quiero y que le voy a echar mucho de menos. Me peleaba, lo mataba, pero le quiero mucho y se ha convertido en alguien importante, me da pena. Espero que todo esté bien, le voy a echar mucho de menos, que me espere fuera".