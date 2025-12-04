Logo de telecincotelecinco
Iñigo Tina ('Gran Hermano 20')

Las reacciones a la marcha de Iñigo Tina de 'Gran Hermano 20': del 'shock' de Raúl a las lágrimas de Edurne

Edurne llora por la marcha de Iñigo.. Telecinco.es
Iñigo Tina finalizó a todos los efectos su participación de 'Gran Hermano' debido a asuntos personales ajenos al programa, y en el momento en el que 'El Súper' comunicaba la noticia en la casa el pasado martes, los concursantes se quedaron de piedra y provocó lágrimas y mucha tristeza en algunos.

La reacción de los concursantes ante la "baja por asuntos personales" de Íñigo
La reacción de los concursantes ante la "baja por asuntos personales" de Íñigo
Raúl, completamente en 'shock' se preguntaba cómo llevar ahora la convivencia en la casa: "¿Qué hago yo sin él en esta casa?" Mientras Aroa lloraba por la casa: "Todo me afecta mucho, aunque sea un gruñón le veía como el hermano mayor de aquí, sé que me tenía aprecio y cariño".

"Es muy buena persona y te miraba a los ojos cuando te escuchaba", entonaba Mamadou, algo con lo que estaba completamente de acuerdo Aquilino: "Ya te digo, me quedo con eso, me quedo con el cariño que me daba solo con la mirada".

Edurne no puede evitar las lágrimas al enterarse de la marcha de Iñigo

Edurne también se mostraba muy afectada con sus compañeros y cuando se desahogaba sobre esto con 'El Súper' en el confesionario, donde no podía evitar las lágrimas: "Desde aquí, decirle que le quiero y que le voy a echar mucho de menos. Me peleaba, lo mataba, pero le quiero mucho y se ha convertido en alguien importante, me da pena. Espero que todo esté bien, le voy a echar mucho de menos, que me espere fuera".

