Las chicas vetan a una tentadora de 'Villa montaña' por decisión unánime

Durante la entrega de 'La isla de las tentaciones 9' de este miércoles, Sandra Barneda ha acudido a 'Villa Playa' para comunicarles algo tanto a las chicas como a los tentadores. Y es que después del veto de las chicas hacia la tentadora Olatz, sin que tenga contacto con ninguno de los chicos, también tuvieron ese privilegio los chicos, vetando a nada más y nada menos que Barranco.

Las chicas han opinado antes de descubrirlo sobre a quién podrían vetar los chicos. Nombres como Borja o Barranco han sido citados por absolutamente todas las chicas. Y sobre todo el segundo: como ha dicho Helena, le gusta mucho el tentador VIP y eso, según ellas, podría haber provocado que desde la otra villa le vetasen, para frenar lo que está pasando entre Barranco y Helena, algo -como ha dicho Claudia- "real".

La reacción de Barranco al enterarse de que es el tentador vetado

Después de las palabras de Sandra Barneda recordando que a quien colocase el collar abandonará 'Villa Playa' durante 24 horas, la presentadora ha anunciado que el soltero vetado es... ¡Barranco! Un Barranco que se ha mostrado muy disgustado con esa decisión: "No me esperaba que el primer collar me lo colocara 'Rodriguito'", ha bromeado, asegurando que "no puede con él".

En cuanto a por qué cree que le ha vetado Rodri, Barranco ha señalado que "no es lo mismo hacer a que te hagan": "Rodri ha venido aquí y se piensa que esto es 'Ciudad de vacaciones', que él puede hacer lo que quiera y su pareja no puede hacer nada. En el momento en el que se ha dado cuenta de que su pareja está avanzando con una persona que 'cree' que le gusta, ha hecho eso", ha dicho un Barranco que no se esconde y que avisa. "Lo que no sabe es que vendré e iré a machete todavía más", ha añadido.

Helena, por su parte, se ha mostrado muy indignada con esta decisión: "Me parece mal. Le voy a coger (a Barranco) con más ganas cuando vuelva". Helena se ha despedido de Barranco, quien se ha ido de 'Villa Playa' durante 24 horas, siendo el tentador vetado por los chicos.

Sandra Barneda comunica una noticia a las chicas: "Una de vosotras va a vivir un cara a cara con la tentación favorita de su pareja"

Sandra Barneda ha reunido a las chicas para anunciarle una noticia que dará un giro bestial a su paso por 'La isla de las tentaciones 9'. "Chicas, antes de marcharme tengo algo que anunciaros...", comenzaba diciendo la presentadora.

Una de las participantes va a tener la oportunidad de encontrarse con la tentación elegida de su relación. "Hoy, una de vosotras va a vivir un cara a cara con la tentación favorita de su pareja", anunciaba como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Barranco se enfada al escuchar a Helena hablar de Rodri al volver de la hoguera: "Me jode"

Barranco ha mostrado su enfado ante Helena por referirse a Rodri, su pareja. El tentador VIP cree que su ilusión tiene "posibilidades" de retomar su relación, algo que le molesta. "Él no esta arrepentido por la tía que tiene al lado allí, está arrepentido porque ha visto cosas tuyas", le transmitía.

Tras ello, Helena decidía mostrarle su cariño y darle u beso. La joven asegura tener muchas sensaciones y emociones últimamente, algo que también lo compartía con Claudia en 'Villa Playa'.

"Está picado de que me pudiera ir de aquí con mi novio quiere que yo me vaya con él y conocernos fuera", le comenta a su amiga.

Las chicas se ponen de acuerdo para vetar a una soltera de 'Villa Montaña': "Espero que con esto sepa que estoy enamorada de él"

Sandra Barneda les ofrecía a las chicas la posibilidad de ponerle el collar del veto a una de las tentadoras de sus parejas en 'Villa Montaña. La decisión tenía que ser unánime. "Es un privilegio que tenéis que utilizar como mensaje a vuestros novios", les explicaba la presentadora.

Todas han coincidido en que la elegida debía ser Olatz, la tentadora favorita de Rodri -pareja de Helena-."Quiero que con esto él sepa que estoy enamorada de él y que reflexione y que como está tan rayado centre sus ideas", explicaba la participante.

Helena quiere que Rodri "piense" en ella. Así que Olatz no tendrá contacto con este ni con ninguno de sus novios durante 24 horas y abandonará la villa.