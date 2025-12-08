Logo de telecincotelecinco
José Manuel ('Gran Hermano 20')

Jonay, el claro señalado por José Manuel, Mamadou y Paula en sus despedidas de la casa de 'Gran Hermano 20': "Eres un pedazo de falso"

El zasca de José Manuel a Jonay en su despedida de la casa: "Te espero fuera para aclarar cosas"
Las palabras de José Manuel a Jonay en su despedida de la casa.
Después de ser elegido por la audiencia para abandonar la casa en la pasada gala de 'Gran Hermano', José Manuel tenía la oportunidad de despedirse de sus ya excompañeros durante el debate con Ion Aramendi, dedicando unas bonitas palabras a algunos y generándose un tenso momento con Jonay. Pero no era el único que tenía algo que decirle al canario, Mamadou y Paula, tras su salida con el camión de la mudanza también se dirigían a él.

Después de sus bonitas palabras a algunos de los concursantes, José Manuel apuntaba directamente a Jonay: "Eres un pedazo de falso, el mueble más grande que tiene esta casa y te espero fuera para vernos las caritas para aclarar cosas". Lo que sorprendía a algunos en la casa.

"Considero que es un niño que siempre está con 'yo', cada uno se tiene que equivocar y tampoco se lo tenía que decir todo. Creo que nunca te he faltado el respeto y si quieres que nos veamos fuera nos vemos y lo que quieras te aclararé", respondía el canario.

Mamadou, a Jonay: "No me equivoqué contigo"

Tras esto, llegaba el turno de Mamadou, que cuando conectaba con la casa les dedicaba unas palabras a todos: "Disfrutad de esta experiencia que es única, dadlo todo hasta el final".

Y no se callaba lo que piensa sobre Jonay: "No me equivoqué contigo, eres más falso que una moneda de tres euros, deja de esconderte ya y de criticar por las espaldas. Nos vemos fuera". Como también entonaba un "deja de lavarle los oídos a todo el mundo" para Cristian.

Momento en el que Jonay tenía la oportunidad de decirle lo que pensaba ante sus palabras: "Que piense lo que quiera, lo que he pensado de él se lo he dicho a la cara. He estado una semana callándome para bien quien saltaba y quien no, es evidente que él salta fuera y no aquí. Yo no le puedo decir todos los días a todo el mundo lo que pienso de ellos cuando van con estrategias".

Jonay responde las palabras de Paula

Una noche complicada para Jonay y es que, los tres expulsados en la pasada gala se dirigían a él y no para bien. Paula era la última en conectar con la casa, la que provocaba las lágrimas de algunos con sus bonitas palabras.

"De lo que rebosa el corazón habla la boca, estoy muy decepcionada con vídeos que he visto de lo que me habéis dicho. Siempre decís que lo decís todo a la cara y no es así", decía ella a Edurne y Jonay.

Edurne no estaba de acuerdo con esto: "Creo que le he dicho todo a la cara". Y Jonay explicaba de lo que ha hablado sobre ella: "No quería mantener una relación contigo porque manipulabas las palabras, por esa parte no lo quería".

