Aroa, en shock en 'Gran Hermano 20' ante las sorprendentes confesiones de Aquilino: "Tú te vas a morir poyetón nene"
La concursante no ha dado crédito con lo que Aquilino ha soltado en plena intimidad en la casa de 'Gran Hermano 20'
La marcha de Paula de 'Gran Hermano 20' ha dejado un gran vacío en Aquilino, quien se ha desfogado con Aroa realizando confesiones de todo tipo, alguna que otra totalmente inesperada y que ha pillado por sorpresa a la concursante.
"Yo no he dormido fuera de mi casa. Jamás en mi vida he traído a una mujer a mi casa ni nada", ha dicho el concursante alicantino de 31 años, que lo tenía que repetir hasta en dos ocasiones. "Nunca he pasado la noche entera con una mujer", ha reiterado Aquilino.
Aroa se ha quedado en completo shock... y también Raúl, que se encontraba al lado y le lanzaba otra pregunta, aludiendo a si alguna vez ha mantenido relaciones sexuales con alguien: "¿Tú has hecho 'trucu-trú'?". "No", ha respondido Aquilino, tras argumentar que respeta mucho a su familia "y a todas las cosas". El shock del jugador de póker y Aroa ha sido todavía mayor.
Aroa se queda completamente alucinada
"Con razón te va como el culo en el amor tío, si nunca has dormido con una tía", ha dicho Aroa, crítica con la confesión de Aquilino. Un Aquilino que ha dado más detalles y confesiones al respecto, asegurando que tampoco se puede ir de fiesta hasta altas horas de la madrugada: "A mi casa no puedo llegar a las 5:00 horas de la mañana".
Aroa ha bromeado: "Hoy voy a dormir abrazada a ti", ha dicho, para posteriormente añadir que va a ser "la primera vez" de Aquilino. "Que no, que si no no me va a querer ningún suegro en su casa.", ha dicho, por su parte, Aquilino. "Tú ya te vas a morir poyetón nene", ha concluido Aroa.