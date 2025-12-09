Logo de telecincotelecinco
Avance de 'La isla de las tentaciones 9' | El final de 'el espejo' de Almudena y Darío y una nueva hoguera para los chicos

Avance | El final del espejo de Almudena y Darío y una nueva hoguera para los chicos
Después de un explosivo reencuentro entre Almudena y Darío en 'el espejo', donde se saltaban las normas y Sandra Barneda tenía que intervenir, ella corría por la playa para encontrarse con su novio, ¿conseguirá hablar con él? Se descubrirá en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones': del que puedes ver un avance con tan solo dar al 'play' al vídeo.

No faltará la tensión entre Almudena y Darío en estos últimos momentos de su reencuentro y ella llegará rota a 'Villa Playa', donde encontrará el consuelo de sus compañeros, en especial en Borja: "No sé qué me ha pasado". Mientras Darío se sigue dejando llevar con Cristina en 'Villa Montaña'.

Además, después de que Noelia confesara a Gilbert que no quiere seguir tentándole y que le atrae Enrique, ambos hablaran sobre esto y si le molesta que su nuevo compañero se tiente con la soltera. Y a su vez en 'Villa Playa', ¿Claudia llegará a más con Aitor después de haberse besado?

Con la vuelta de Albert Barranco a la casa, Helena y él volverán a dormir juntos pero, ¿llegarán a dar un paso más?

Todo antes de una nueva hoguera para los chicos, la primera a la que se enfrenta Enrique. No te lo puedes perder en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones': ¡ahora puedes disfrutar del avance!

