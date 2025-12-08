Patricia Fernández 08 DIC 2025 - 22:15h.

La decisión de las chicas de vetar a Olatz conlleva a que Helena se encuentre con la soltera

Barranco estalla en 'La isla de las tentaciones 9' al descubrir que es el tentador vetado y manda un mensaje a Rodri: "Se cree que puede hacer lo que quiera"

Compartir







Lo que las chicas y los chicos pensaban que era un simple veto al tentador y tentadora que decidían para estar fuera de las villas 24 horas, no era así: darle el collar a Olatz y Albert Barranco iba a hacer que Helena y Rodri tuvieran un 'cara a cara con la tentación' de su pareja para poder hacer preguntas y resolver algunas dudas que les hubieran surgido en el tiempo que llevan en esta prueba de amor en República Dominicana.

Sandra Barneda entraba en 'Villa Playa' para comunicar a Helena que era ella la que iba a encontrarse con una soltera: "Vuestra decisión de veto para Olatz condicionó este cara a cara". Lo que la dejaba alucinada: "No me lo esperaba". Pero se tomaba con ganas el poder ver a la tentadora, la que también se iba a enterar por la presentadora, con su llegada a 'Villa Montaña' que era ella la tentadora vetada, lo que Rodri no entendía: "Me molesta un poco porque ella ha cruzado más límites que yo, pero por otro lado me alegro porque eso quiere decir que está pensando en mí".

Por tanto, todo esta listo para que Helena y Olatz se vieran las caras después de todo lo ocurrido entre la soltera y Rodri. Sandra Barneda daba la bienvenida a ambas, que se enzarzaban en una discusión en sus primeros segundos cara a cara.

El cara a cara de Olatz y Helena

"Te felicito, ¿tantas ganas tenías de verme que me das el collar del veto? Eres la persona más falta de toda 'La isla de las tentaciones", llegaba diciendo Olatz, que no se sentaba en su asiento y se ponía a cara con Helena, que no dudaba en responder: "Yo también me sé levantar y, sinceramente, no te lo quería dar. Aquí me he dado cuenta de muchas cosas".

Cuando veía que ambas levantaban la voz y entraban en un cruce de reproches, Sandra Barneda intervenía en esto: "Olatz, por favor, vuelve a tu sitio, colócate en tu lugar". Pero al ver que seguían en su discusión, la presentadora se acercaba hasta a ellas para terminar con este tenso momento: "Chicas, por favor. Olatz, siéntate".

Después de este primer encuentro de lo más tenso, Sandra Barneda explicaba a ambas las normas: "Quiero que las cumpláis, si no tendrá consecuencias. Helena, tienes 10 minutos para poder preguntas a Olatz todas las dudas respecto a Rodri. Olatz, tú podrás responder con verdades o mentiras, eso depende de ti, pero no podrás dar información de lo que está ocurriendo en 'Villa Montaña".

Las preguntas de Helena a la tentadora

Momento en el que Helena preguntaba a la soltera si Rodri se ha arrepentido de ponerle los cuernos, con su respuesta provocaba el enfado de Helena y la presentadora le pregunta qué cree que él siente por ella.

"No tienes ni idea, no te metas en mi relación. Aquí he encontrado a un chico que le he contado mis cosas con Rodri y me ha dicho que hay límites que no puedo permitir, decía Helena ante las acusaciones de Olatz con Barranco y ella le respondía: "Que te vayas a hacer muñecos de nieve. Has sido tú, pero podría haber sido otra".

Tras esto, ambas se despedían, unos últimos momentos juntas donde tampoco faltaba la tensión y que llamaba la atención de Sandra Barneda, al escuchar de nuevo una frase de Helena hacia la soltera: "Estamos en el Caribe, ¿qué significa que le digas a Olatz que se dedique a hacer muñecos de nieve? Aquí no hay nieve"

"Por el muñeco de nieve de Frozen, encima va de azul, va perfecta", explicaba Helena y la presentadora reaccionaba a esto. Mientras Helena le explicaba de qué le había servido este cara a cara con la soltera y de todo lo que se ha dado cuenta sobre Rodri desde que entró en 'La isla de las tentaciones 9'.