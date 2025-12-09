El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Compartir







09 DIC 2025 - 08:49h.

Raúl ha puesto el turbo y aunque afirma que le da igual si es expulsado mañana no parece responder a eso su actitud de ayer contra Patricia, incluso contra Aroa. La discusión con Patricia, su principal enemiga, giró alrededor de cuál de los dos despedirá al otro en la sala de expulsiones y cómo lo hará. Raúl se vino arriba y llamó “cagada” a Patricia por haber entrado en la pajarera. Se remitió a algo sucedido hace semanas, y es sabido que en Gran Hermano una semana equivale a un mes, o varios. Lejos de considerarlo de cobardes, Patricia cree que haber estado en la pajarera equivale a vivir el concurso plenamente.

De manera que la cuestión es ahora si proponerse para ir a la pajarera supuso un acto de valentía o todo lo contrario. Como espectador agradezco que lo hiciera, pero tampoco voy a decidir por eso si merece seguir en el concurso más que otros. Para Raúl es de “cagados” luchar por la inmunidad. Para Patricia “vivir la experiencia al máximo”. En principio, un concursante no puede despreciar ventajas como la inmunidad. Aunque también es cierto que enfrentarse a la posibilidad de una expulsión forma parte del concurso y no pasar por ello es vivir la experiencia de forma incompleta.

Raúl rechaza los consejos de Aroa

Raúl pincha a Patricia porque sabe que salta fácilmente. Esta se las sabe todas y aprovecha para intentar que el soriano quede mal. El primer intento es en la cabaña (antigua pajarera), donde dice que Raúl desea ser expulsado. Él afirma no haber dicho nunca nada parecido. ¿De dónde viene la creencia de Patricia? Pues de que Raúl ha comentado en diversas ocasiones, ayer mismo más de una vez, que lo mejor viene después y a él le gustaría ser colaborador. Más tarde, en el cuarto de baño, aclaraba que no se quiere ir, pero si ha de hacerlo lo afrontará sin drama de ningún tipo. Dos verdades que no lo son porque ambas partes se niegan al consenso.

Ni uno quiere marcharse ni la otra quiso vivir la experiencia de la pajarera por miedo. Pero podrían ponerse de acuerdo para aceptar las dos afirmaciones. Una corriente filosófica sostiene que un enunciado es verdadero si lo acepta una comunidad en una situación ideal de diálogo. Simplificando: los filósofos Jürgen Habermas y Richard Rorty creen que la verdad es producto del consenso. En lugar de descubrir las verdades, estas son construidas socialmente mediante diálogo, negociación y normas compartidas. Para llegar a ese consenso es necesario, eso sí, un escenario sin restricciones, sin ninguna coerción y contando con la completa información de las partes.

Es evidente que la casa de Gran Hermano no es un escenario ideal para llegar a acuerdos y acercar posturas. No olvidemos que están inmersos en una competición donde el resto de los habitantes son rivales a los que disputar un premio. Eso proyecta una sospecha sobre cada cosa que dicen y sobre si un pensamiento es suficientemente meditado o la ocasión de restar puntos al otro. Objetivamente, no darle importancia a ser expulsado y creer que lo mejor viene después de la estancia en la casa es equivalente a desear salir, aunque sea un sentimiento compartido con el deseo de ganar el concurso. Igual que evitar las nominaciones entrando en la pajarera revela miedo indefectiblemente. Sobre la cobardía, otros podrían pensar que fue una actitud valiente, por lo que veo más improbable el consenso.

La actitud de Raúl durante su discusión con Patricia fue algo prepotente y no creo que salga de ella fortalecido sino todo lo contrario. “A la Patricia me la cargo antes de irme”, afirmó. Arriesgada afirmación visto lo sucedido los últimos días o semanas. Aroa lo vio también así y le intentó aconsejar que cuidase la actitud para no acabar perjudicado. Raúl no quiere consejos de nadie. “Soy como soy y se acabó”, aseguró. Es utópico hablar de consensos si ni siquiera se admite un consejo bienintencionado. Por otra parte, Patricia es como Parker Lewis, el protagonista de la serie noventera. Ella nunca pierde. “Cada uno vive el concurso a su manera, déjame en paz”, le dijo a su compañero. Si lo dijo Blas (quiero decir Patricia), punto redondo.

Consecuencias de las despedidas desde plató

A pesar de las duras palabras dirigidas a Jonay por los tres últimos expulsados antes de Belén, ayer la conversación en la casa fue sobre lo que dijo Paula a Quili. José Manuel sorprendió con su invectiva para Jonay: “Eres un pedazo de falso y el mayor mueble que hay en esa casa”. Le siguió Mamadou, no más amigable con el canario: “No me equivoqué contigo, eres más falso que una moneda de tres euros. Eres muy chulo con unos, pero callado con otros. Deja de criticar por las espaldas, que eres muy falso a veces. Eres muy sucio”. Paula hizo solidarias sus palabras a Jonay también para Edurne: “De lo que rebosa el corazón habla la boca. He visto vídeos que me han decepcionado muchísimo”.

“¿Qué habrá visto José Manuel?”, se preguntaba ayer Aroa por las inesperadas palabras del Míster a Jonay. Pero ya digo que causó mucha más sensación las dirigidas por Paula a Quili que en una primera lectura no eran tan negativas como lo dicho por los tres expulsados a Jonay. Ni muchísimo menos, vamos. Pero nadie estaba dispuesto a pasar por alto cualquier cosa que dijera Patricia a un Quili especialmente susceptible. La conclusión de este es que su amiga le dará una patada cuando salga. Naturalmente, habla en sentido figurado. Muy optimista le veo porque en realidad esa esperada patada se la propinó ya el domingo en una despedida con tintes de crueldad.

Supongo que Quili tuvo dudas sobre cuál de las ofensas le había hecho más daño. Bien cuando Paula le decía que serán amigos si respeta su relación con José María (a la sazón, novio de Paula). La duda ofende y no tendría por qué pensar que Quili no la respetaría al salir. O cuando Paula le decía a Aroa: “Eres mi ganadora y la de mi familia”. No creo que Quili estuviese esperando su apoyo explícito, pero tampoco que le dejase en ridículo dándoselo a Aroa. Más todavía metiendo a su familia. “¿Qué tendrá la familia en mi contra?”, se preguntaba Quili. Era innecesaria semejante humillación.

Es sorprendente que las palabras más dañinas de los tres expulsados el jueves no fueran para Jonay (él no se lo esperaba en absoluto y me atrevo a decir que ninguno de sus compañeros). Tampoco para Cristian o Joon, poco queridos en todos los casos. Nadie podía esperar que fuera Paula la que bordearía la crueldad, mucho menos que su víctima sería Quili. Jonay lo tiene así de claro: “En el directo no debería haberle hablado así a Aquilino, y encima le dice a Aroa que es su ganadora, con lo que han discutido”. La conclusión a la que han llegado pasa por la idea de que Paula y su novio hayan tenido una fuerte discusión y ella actuase el domingo presionada. No creo que anden muy desencaminados.

Presuntos favoritos

No cayó Aroa en que Joon se jugó la expulsión contra Paula cuando hacía conjeturas sobre la posibilidad de que fueran favoritos de la audiencia los cuatro concursantes que bajaron primero a la sala de pruebas, antes de conocer quién se subiría al camión de la mudanza. Estos fueron la propia Aroa junto a Edurne, Joon y Cristian. Lo que deberían tener todos claro es que Edurne ha pasado de ser considerada la ganadora indiscutible de la edición a estar en todas las quinielas para convertirse en una de las próximas expulsadas.

Moleskine del gato

Según Edurne, Cristian le ha pedido a Joon que en la próxima gala diga algo bonito de él. Caso de hacerlo terminaré pensando que sí está teledirigido por su amigo y excompañero de Uno de GH20. No sabemos si cuando se lo pidió tenían las manos entrelazadas, as usual.

Para ser un tipo espabilado me parece muy inocente que Raúl contemple la posibilidad de convertirse en colaborador. Lo mismo digo de que Joon persiga el objetivo de ser famoso, por encima incluso de tener pareja. No lo digo porque esta vaya a ser la edición más corta de la historia del programa. Aunque hubiera durado los habituales ciento y pico días no es fácil en los tiempos que corren lograr la fama siendo concursante de Gran Hermano y las sillas de colaborador están más que disputadas.

No hicieron posicionamientos en la casa en la conexión de la madrugada de este lunes. Tal vez porque estando nominados Raúl, Quili y Patricia es fácil adivinar por dónde irían los tiros. De todas formas, me hubiera gustado comprobar si Raúl se quedaba sin nadie en su contra, como pienso que podría haber sucedido. Tengo también claro que el cuarteto formado por Desi, Rocío, Cristian y Joon irían contra Quili; lo mismo que Jonay y Edurne. Si no contamos a los propios nominados, queda solamente Aroa, que obviamente iría contra Patricia, a pesar de que ellas dos siempre se terminan entendiendo, tal vez porque no son tan distintas.

Hoy no hay vídeo debido a la fiesta de la víspera, a pesar de lo cual no dejé de acudir a esta cita diaria. Mañana será otro día.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]