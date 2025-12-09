Ana Carrillo 09 DIC 2025 - 17:33h.

Darío ha compartido en Instagram un vídeo bromeando con Gilbert sobre el 'hate' que recibe por su actitud en Villa Montaña

Darío Linero está siendo muy criticado en las redes sociales por su actitud en 'La isla de las tentaciones 9', pues son muchos los que no ven bien que traicione a Almudena Porras, su novia desde hace once años, con Cristina Cebral, su tentadora favorita en Villa Montaña.

El malagueño pidió en su visita a 'El debate de las tentaciones' que los espectadores tengan más paciencia y que no le juzguen hasta que se vean todos los programas de esta edición, pues promete que queda mucho por ver y descubrir.

Pero en sus redes sociales ha optado por tomarse las críticas con humor y ha compartido un vídeo con Gilbert, en el que aparece 'secuestrado' por su compañero, que pregunta a sus seguidores qué querrían hacer si tuvieran al malagueño delante y pudieran decirle todo lo que piensan sobre él.

Una publicación que ha dejado desconcertados a algunos, que ha indignado a otros y que ha provocado una cascada de comentarios, pues son muchos los espectadores que querrían confrontar al malagueño y decirle que no les ha gustado nada su paso por el programa.

Algunos incluso han recordado sus palabras en 'El debate de las tentaciones', donde pedía tiempo para que se viera todo lo ocurrido, y le han afeado esa petición porque el vídeo lo compartió antes de la emisión de su desgarrador reencuentro en 'el espejo' con Almudena y de haber besado por primera vez en Villa Montaña a Cristina.