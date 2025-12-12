Lara Guerra 12 DIC 2025 - 00:01h.

El duelo más esperado deja el nombre del nuevo expulsado del reality de 'Gran Hermano 20' en su recta final

La gran final de 'Gran Hermano 20' ya tiene fecha: todo lo que tienes que saber del tramo final de la edición

Compartir







La recta final de 'Gran Hermano' está más cerca que nunca y cada vez son menos los concursantes que habitan en la casa del reality más preciado de la televisión. En las nominaciones anteriores Rocío hizo uso de su tarjeta dorada, con la que tenía un papel fundamental; el poder de salvar a uno de sus compañeros. Finalmente quitaba a Cristian de la lista dejando como nominados a Patricia, Raúl y Aquilino.

En esta nueva gala llena de sorpresas como el alumbrado navideño, llega el momento de descubrir quién de los tres nominados es elegido por la audiencia para abandonar la casa. Jorge Javier era el encargado de anunciar el primer salvado de la noche y ese es ¡Aquilino! Dejando el duelo de los enemigos de la casa; Patricia y Raúl, torrezno contra horchata.

Tras esto, los concursantes acuden hasta la sala de expulsión donde Raúl se muestra feliz por batallar contra Patricia, ya que son muchas veces las que el del Soria ha dejado claro sus ganas de echar a la concursante. Los porcentajes señalaban en un principio en pantalla un 57,7% frente a un 42,3%; Raúl entre risas le comenta a Patricia que "al menos no te voy a humillar. El rubio soy yo, está claro clarinete", teniendo claro que es él el salvado.

Raúl, sobre Patricia: "Ni nos vamos a reconciliar ni fuera vamos a tomar nada juntos"

Al ver estos primeros porcentajes, los concursantes coinciden en que al menos el que se vaya "no le han metido una paliza". Pese a que Patricia ha confesado que poco le caía mejor su compañero, las imágenes que el programa les ha enseñado, ha comprobado que el de Soria ha dicho comentarios que le han afectado muchísimo: "No me lo esperaba".

Después de esto, la de Valencia toma separación de Raúl para expresarle ese enfado, una molestia que para nada ha dolido a Raúl: "Ya nos hemos dicho todo y ya está. Tampoco hay mucho más que hablar, ni nos vamos a reconciliar ni fuera vamos a tomar nada juntos", a lo que Patricia confiesa "se ha quedado a gusto. Estoy seria porque escuchar esas cosas que escupen la gente...hay que medir lo que se puede decir".

Llega el momento de conocer la decisión final. Jorge Javier comienza a emitir la nominación: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa de 'Gran Hermano 20'....¡Patricia!". Raúl muy contento se dirige al público: "Muchas gracias, España. Estamos a tope". Esta expulsión deja a Patricia completamente devastada al poner fin a uno de sus mayores sueños.

La despedida de Patricia en 'Gran Hermano 20'

A los segundos de quedarse sola en la sala de expulsión, Jorge Javier le recuerda sus últimas palabras acerca de su posible salida de la casa. La exconcursante confesaba días antes no estar preparada para poner fin a esta experiencia. Patricia sin poder contenerse se rompe: "Era la semana que más tranquila estaba, aunque he tenido señales. He estado muy expuesta, pero lo he disfrutado y me voy en paz porque no he sentido que tuviera nada en contra con nadie pese a haber discutido con todo el mundo".

Por último, la ya exconcursante asegura estar muy feliz y orgullosa de su concurso por haberse mostrado en todo momento como es: "Llegar hasta aquí jamás podría haber sido un fracaso. Esto es un ciclo que se acaba y lo he vivido como soy, impulsiva y ya está. Soy de machacarme mucho y sé que pensaré en por qué estoy aquí, pero he sido como soy".