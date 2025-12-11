Antía Troncoso 11 DIC 2025 - 22:30h.

Los concursantes reaccionan emocionados al mágico encendido navideño de la casa de Tres Cantos

En el inicio de la gala vivíamos unos de los momentos más emocionantes y mágicos de 'Gran Hermano', el especial encendido navideño. La casa de Tres Cantos se llena de luces y de decoración para recibir por primera vez la Navidad. Desde el confesionario los concursantes, vestidos con sus mejores galas, reaccionan emocionados a este especial acontecimiento.

Antes de conectar con la casa para este especial momento, Jorge Javier Vázquez comunicaba en plató lo que estaba a punto de suceder: "Los concursantes se han vestido de gala, la noche lo merece. La luz de la navidad llega a la casa". Tras estas palabras, el cristal del confesionario, en el que se encontraban todos los concursantes esperando, se desempañaba y estos descubrían la decoración navideña.

Los concursantes reaccionan al encendido navideño

Los concursantes salían emocionados del confesionario mientras, poco a poco, las luces de la casa de 'GH20' se encendían revelando la espectacular decoración navideña de esta edición. "¡Qué bonito!", "¡Gracias, Súper!", "¡Gracias, equipo!", "¡Me encanta!", exclamaban varios de ellos, muy emocionados, para seguidamente ponerse a cantar villancicos.

Después de que los concursantes viesen toda la decoración, se dirigían al sofá y Jorge Javier conectaba desde el plató para saludarles y felicitarles las fiestas durante una noche que promete ser inolvidable: "Buenas noches y Feliz Navidad".