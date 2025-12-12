Antía Troncoso 12 DIC 2025 - 01:10h.

Esta noche 'Gran Hermano 20' celebra una última cena envenenada y fulminante. La recta final del concurso está a punto de comenzar y, antes de conocer los nombres de los cinco finalistas, los concursantes se han jugado por duelos su paso directo a la final. Aroa y Rocío han sido el segundo duelo, un momento de tensión en el que, además, la concursante malagueña descubría mediante vídeos lo que realmente opinan sobre ella sus compañeros.

Tras ver una recopilación de imágenes en la que varios de sus compañeros como Cristian, Rocío, Edurne, Patricia y Jonay cargaban contra ella sin piedad, Aroa, con cara de incredulidad y sorpresa, respondía: "No me lo esperaba para nada. No se puede ser más hipócrita". Tras estas palabras, la concursante se dirigía directamente a Jonay, tras haberle visto diciendo que no la elegiría "ni aunque fuera la última mujer del mundo":

"Tú, guapo, ¿todo el mundo te la come o qué? A ver si cuándo estés aquí te quedas o te vas para tu casa. Lo estoy deseando", le decía la concursante a Jonay para seguidamente cargar contra el resto de sus compañeros: "Aquí hay un falserío... Yo digo las cosas a la cara. No saben que hablar y me tienen que imitar porque ellos mismos no tienen dónde brillar. Yo cuando cometo un error lo digo. Ellos se quedan callados y son súper perfectos todos".

Aroa, enfurecida con sus compañeros: "No sé cómo no se os cae la cara de vergüenza"

Ante las palabras de Aroa, los concursantes intentaban defenderse, asegurando que todo se lo habían dicho a la cara, sin embargo, la de Málaga les cortaba en seco y seguía arremetiendo duramente contra todos ellos: "Me voy a ir por la puerta grande porque desde aquí hasta que me vaya, he sido yo; esta gente no. Se han escondido detrás de alguien y he tenido que ver vídeos para ver quiénes eran estas personas. Muchas gracias porque me he dado cuenta ahora. No sé cómo no se os cae la cara de vergüenza."

Tras esto, Jonay se posicionaba contra Aroa en el duelo con Rocío y le dedicaba unas palabras: "Está siempre con lo mismo y se piensa que porque me caiga bien no le puedo decir las cosas". También, Edurne se posicionaba en contra de la malagueña y se justificaba: "Es una chavala que me cae bien. Me he reído mucho con ella. Yo considero que le he dicho todo a la cara. No me estaba riendo de ella sino con ella".