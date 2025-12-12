Antía Troncoso 12 DIC 2025 - 02:17h.

El reencuentro de Patricia y Almudena en el plató termina con un tierno abrazo de reconciliación: "Me gustaría que habláramos"

La confesión de sentimientos de Desirée sobre Jonay en su duelo de 'Gran Hermano 20': "Se lo he preguntado"

Compartir







Patricia se convertía en la nueva concursante expulsada de 'Gran Hermano 20' tras vivir un tenso cara a cara con Raúl en la sala de expulsión. Un gran duelo de titanes que tenía como resultado la expulsión de la valenciana. Una vez en plató, la concursante era recibida por Jorge Javier Vázquez y se reencontraba con su gran archienemiga, Almudena.

Durante el tiempo que estuvieron conviviendo juntas en la casa de Tres Cantos, Almudena y Patricia se tuvieron la guerra jurada. Pese a que en un principio las concursantes eran amigas, un cartón de leche hizo que todo explotase por los aires. Desde ese momento ambas se convirtieron en enemigas íntimas, protagonizando algunos de los mayores conflictos de esta edición hasta que Almudena fue expulsada por la audiencia.

En la gala, Patricia y Almudena se reencontraban e intentaban limar sus asperezas. Todo sucedía después de que Jorge Javier felicitase a Patricia por su concurso: "Una concursante que no ha parado quieta, que se ha equivocado, ha acertado, ha luchado. ¿Qué más queremos? De todas maneras también te digo una cosa. Almudena, injustamente en la calle. Almudena tendría que estar dentro también", a lo que la directa aludida respondía: "Por eso la elegí como amiga. Considero que es muy buena jugadora".

Patricia y Almudena se funden en un abrazo de reconciliación

El presentador aprovechaba para comentarle a Patricia lo mucho que Almudena se había alegrado por su expulsión: "No sabe cómo ha celebrado tu expulsión Almudena. Ha hecho hasta la croqueta", y esta contestaba: "Pues yo te he traído un vestido que te dejaste porque quería la oportunidad de acercarme a ti". Ante estas palabras, Jorge Javier le preguntaba a la de Valencia si quería hacer las paces con su compañera y esta aseguraba: "Yo quiero hablar con ella, si ella está dispuesta. Aunque me ha rechazado muchas veces"

Por su parte, Almudena contestaba: "Ella quiere hablar conmigo porque sabe que no se ha portado bien conmigo. Ya hablaremos si tenemos que hablar. Yo soy muy radical. Me hizo mucho daño. Me traicionaste mucho, Patri". Una declaración, que hacía que Patricia se disculpase con la que una vez fue su amiga: "Lo siento. Si se da la oportunidad lo hablare contigo. Te he echado de menos que lo sepas".

En ese momento, Jorge Javier Vázquez las animaba a darse un abrazo de reconciliación y, aunque Patricia manifestaba su miedo a volverse a sentir rechazada por Almudena, finalmente se animaba a acercarse a la de Tomelloso con los brazos abiertos y esta cedía a su abrazo, produciéndose un tierno momento entre ellas que parecía imposible.