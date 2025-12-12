Lara Guerra 12 DIC 2025 - 01:53h.

'Gran Hermano 20' llega a su recta final y lo hace con una gala llena de emociones, sorpresas y un giro de 180 grados; una cena que deja el nombre de los finalistas de este ansiado reality.

Jorge Javier ha sorprendido a todos los concursantes al contarles la letal cena de Navidad a la que se enfrentaban. Pese a que todos ellos se muestran felices al ver la sala completamente decorada, el presentador les anuncia la gran noticia: "Ya sabéis como son estas cenas festivas, se sabe cómo se empieza pero no cómo se termina. De hecho, alguno de vosotros acabaréis la cena en vuestra casa y otros...¡Siendo finalistas!

Asimismo, el periodista detalla la dinámica de la cena: "Os vais a enfrentar en duelos, tendréis que desafiar a un compañero y la audiencia decidirá en votación quién sigue... y quién se va".

Tras el duelo de Rocío, la finalista elegía a su amiga para enfrentarse al nuevo duelo; y ella sin pensarlo dos veces escoge a Jonay Santana ya que en todo el concurso ella ha tratado de tener más relación, pero se ha mostrado bastante distante. Sin embargo, en todo momento Desirée expresa sus ganas por querer tener un mayor acercamiento con el concursante.

Desirée sobre Jonay: "No le he dado más cariño porque no se ha dejado"

En este momento, Jorge Javier aprovecha para preguntarle a la amiga de Rocío si es un tipo de hombre que le puede atraer, a lo que ella entre risas asegura que "totalmente. Yo no le he dado más cariño porque no se ha dejado. Yo respeto a su pareja muchísimo, sino me hubiera acercado un poco más".

Además, la concursante asegura que aunque tiene ganas de un acercamiento, "él no quiere ni aunque tenga pareja". Ante esto, Jorge Javier le pregunta si lo ha hablado con Jonay, a lo que ella responde "claro que se lo he preguntado, es más claro que el agua; sin ningún tipo de tacto. Me dice que me parezco a una prima suya y entonces dice que no, que en la vida".

Jonay finalmente se pronuncia y deja claro lo que siente: "No es porque sea fea, me parece guapa y mi prima lo es también. Con Desi aunque estuviera soltero no me fijaría porque son casi idénticas".