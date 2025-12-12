Logo de telecincotelecinco
Almudena Porras ('La isla de las tentaciones 9')

Manuel González cuestiona a Almudena y esta le responde con un zasca: "¿Conoces ese dicho?"

El brutal zasca de Almudena a Manuel González
Almudena da un zasca a Manuel González. Mediaset Infinity
Almudena Porras ha sido la invitada de esta semana de ‘El debate de las tentaciones’ y ha tenido que enfrentarse a las opiniones de los colaboradores del programa de Sandra Barneda, entre los que estaba Manuel González, quien lleva varias semanas defendiendo las actitudes de Darío en ‘La isla de las tentaciones 9’.

En cuanto la ha tenido cara a cara, el exnovio de Lucía Sánchez se ha mostrado muy sincero y le ha dedicado unas palabras: “Hemos visto imágenes de ella con Borja en la piscina. Yo he estado en esa piscina y sé los tocamientos que se pueden hacer en ella”, decía el que ha ido a República Dominicana en más de una ocasión.

Él ha vivido la tentación en primera persona y, por eso, no se cree que Almudena solo se haya dado abrazos con su tentador, Borja, en la piscina de Villa Playa. Sin embargo, tras escuchar al colaborador, la todavía novia de Darío no se ha contenido y le ha dedicado un zasca demoledor.

Después de las palabras de Manuel González, Almudena Porras ha querido dedicar unas palabras muy directas al colaborador. Un zasca que ha resonado en el plató de ‘El debate de las tentaciones’, que ha dejado sin palabras al andaluz y que puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia. ¡No tiene desperdicio!

Aún recuperándose de esa contestación, el exconcursante de ‘GH DÚO’ no se ha quedado del todo callado y ha continuado defendiendo a Darío y su acercamiento con Cristina, su tentadora favorita. Una buena lluvia de críticas a la que Almudena ha reaccionado con otra contundente respuesta.

