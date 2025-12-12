Terelu Campos se postula como soltera para 'La isla de las tentaciones'

Terelu Campos ha hecho su presentación como soltera en el programa de Sandra Barneda

Helena y Barranco cruzan todos los límites haciendo sonar como nunca la alarma de la tentación de manzanas Envy

Terelu Campos ha protagonizado uno de los grandes titulares de la última entrega de ‘El debate de las tentaciones’, cuando ha asegurado sin titubeos que le gustaría buscar el amor en ‘La isla de las tentaciones’ en calidad de soltera.

Y no se ha quedado solo ahí. Su firme propuesta ha ido más allá y la madre de Alejandra Rubio se ha atrevido a hacer una presentación que nada tiene que envidar a la de cualquiera de las solteras que habita el paraíso de Sandra Barneda. Si quieres ver cómo ha sido el momento, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.

Sandra Barneda hace una propuesta a Terelu Campos

Mientras Terelu Campos estaba opinando sobre la relación de Almudena y Darío, actuales participantes de ‘La isla de las tentaciones 9’, Sandra Barneda le ha lanzado una pregunta muy directa a la colaboradora: “¿Estás pidiendo un ‘La isla de las tentaciones senior’?”, decía la presentadora.

“Si conseguimos que la hagan, te vienes”, decía la conductora del reality show de Telecinco, a lo que la madre de Alejandra Rubio respondía: “Hombre, pero ahora mismo. Sin ningún problema. Llevo ocho años pidiendo una edición así”, apuntaba ella.

La hija de María Teresa Campos ha dejado claro que participaría en el programa como tentadora y ha ido más allá. Después de que Sandra Barneda se lo pidiera, ha hecho gala de su sentido del humor y nos ha regalado todo un momentazo en el programa que se emite en exclusiva en Mediaset Infinity.

Desfilando como si fuera una soltera más, Terelu Campos se ha paseado por el plató de ‘El debate de las tentaciones’ y ha hecho ante las cámaras la que sería su presentación como soltera en el programa. Una presentación que no tiene ningún desperdicio.

Ha sido tal el momentazo que ha protagonizado, que hasta el público se ha puesto en pie y no ha dudado en aplaudir y pedir a gritos que la colaboradora se convierta en tentadora en el programa de Telecinco. ¿Se atreverá a ir finalmente?

Gloria Camila Ortega se presenta como tentadora

Terelu Campos no ha sido la única. La hija de José Ortega Cano y Manuel González, que ya ha estado en varias ocasiones en la isla, también han hecho su particular presentación.