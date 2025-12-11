telecinco.es 11 DIC 2025 - 11:54h.

"Esto es muy extraño", confesaba Almudena después de dormir con Borja

La alarma de la tentación de manzanas Envy hace tambalear una de las relaciones más duraderas en ‘La Isla de las Tentaciones’

La alarma de la tentación de manzanas Envy ha tenido mucho trabajo esta semana en ‘La Isla de las Tentaciones’. Con la entrada de la nueva pareja de Enrique y Andrea, llegaban nuevos límites, y precisamente por eso, la alarma de la tentación de manzanas Envy tenía nuevos motivos para sonar.

El primero en hacerla estallar fue Enrique, durante la fiesta de su inauguración que le hicieron en 'Villa Montaña', y más concretamente con el famoso ‘juego de los hielos’. La tentadora Érika pasaba un hielo por el cuerpo de la pareja de Andrea, poniendo la alarma de la tentación de manzanas Envy bien roja. Esto provocó automáticamente las lágrimas de su pareja Andrea en ‘Villa Playa’.

En plena fiesta de los chicos, Darío y Cristina se retiraban a su famosa hamaca, pero esta vez no ocultaron el beso con el polémico cojín. Cristina se subía encima de él, lo que hizo que ambos terminasen dándose un beso y cayendo de manera oficial en la tentación. La alarma de la tentación de manzanas Envy volvía a sonar en ‘Villa Playa’.

Parece que en ‘Villa Playa’ estaban viendo lo que pasaba en ese momento en la villa de los chicos, pues respondieron automáticamente a ese beso entre Darío y Cristina. “Esto es por ‘Villa Montaña’, empate”, decía Aitor, mientras cogía unos cojines y tapaba a Borja y Almudena. Almudena confesó que detrás del cojín se dieron un "microbeso" de "un segundo y medio".

Gilbert y Noelia hicieron sonar la tercera alarma de la tentación de manzanas Envy de la noche en ‘Villa Playa’. Ambos protagonizaron una noche de pasión, que fue menos dulce por la mañana cuando la tentadora le pidió tener una conversación a Gilbert, para explicarle que había notado que esa conexión no iba más allá. Además, Noelia confesó que “el nuevo”, Enrique, le gustaba. Por su parte Gilbert, pasó a tentarse con Mari, su exnovia.

Borja y Almudena hicieron sonar su segunda alarma, y la segunda también en ‘Villa Montaña’ en la noche del lunes. El tentador y la pareja de Darío durmieron juntos por primera vez, y aunque la escena no fue sexual, sí que puso roja la alarma de la tentación de manzanas Envy. "Esto es muy extraño", confesaba Almudena.

Paralelamente, en la habitación de la pareja de Juanpi, esta y su tentador Andrea se dejabaron llevar y tuvieron sexo bajo las sábanas. La alarma de la tentación de manzanas Envy no tardó en volver a sonar en 'Villa Montaña'.

Claudia cambió de tentador (igual que su pareja Gilbert) después de que Gerard le dijese que lo suyo quedaba en una amistad y pasase a tentar a Andrea, la novia de Enrique. La pareja de Gilbert empezó con su estrategia de acercamiento a Aitor, y no ha tardado en entrar con él al jacuzzi –que tanto le gusta– para acabar consiguiendo que el tentador le besase. “Si lo busco, lo tengo”, decía Claudia.

Precisamente fue Gilbert, el que hizo sonar la primera alarma de la tentación de manzanas Envy del martes. En uno de los juegos, la pareja de Claudia saboreó todo el chocolate que Mari tenía esparcido por el cuerpo. "Por los viejos tiempos", señalaba Érika. Los besos, que llegaron hasta el cuello, hicieron estallar la alarma de la tentación de manzanas Envy en 'Villa Playa'.

La segunda alarma de la noche la protagonizaron Helena y Barranco. El tentador que había sido vetado y, por tanto, había estado fuera de la isla durante 24 horas, se fue diciendo que “volvería a machete”, algo que Helena completaba con un “lo voy a coger con más ganas”. Como dice el refrán: “Dicho y hecho”. La tensión subía cada vez más durante la noche del martes, y cuando llegó el momento de dormir, Barranco y Helena se metieron juntos en la cama y se dejaron llevar hasta acabar teniendo sexo bajo las sábanas. Definitivamente, ahora sí que la pareja de Rodri cruzó todos los límites. Esto ponía la alarma de la tentación de manzanas Envy color rojo fuego.

En el programa del miércoles, la alarma de la tentación de manzanas Envy tuvo un respiro, pero las emociones no dejaron de brotar. En la cuarta hoguera de los chicos se vivieron momentos muy dispares, desde el miedo y las lágrimas de Enrique –que se enfrentaba a su primera hoguera–, hasta un Darío enfadado y con “muchísima rabia por dentro”. También pudimos ver a Juanpi tirando su asiento por los aires al descubrir las escenas de sexo de su pareja y su tentador Andrea, o a Gilbert que no daba crédito al ver que Claudia había caído en la tentación con Aitor. Pero, sin duda, el momento más difícil lo vivió Rodri, que se rompió al ver las imágenes de su pareja Helena y el soltero Barranco en la cama.