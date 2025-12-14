Gran Hermano 14 DIC 2025 - 20:00h.

Sebastián, primo y defensor de Aquilino, explica y matiza las declaraciones del concursante sobre su vida sentimental tras el revuelo generado en la casa de 'Gran Hermano 20'

Sebastián, primo de Aquilino, desvela qué falta por ver del concursante en 'Gran Hermano 20'

Las confesiones más personales de Aquilino en 'Gran Hermano 20' no han pasado desapercibidas. Tras la marcha de Paula, el concursante alicantino se abría emocionalmente con Aroa y sorprendía a todos al asegurar que nunca ha dormido fuera de su casa, que jamás ha pasado una noche entera con una mujer ni ha llevado a ninguna a su domicilio. Unas declaraciones que provocaron el asombro de sus compañeros y generaron un intenso debate dentro y fuera de la casa.

Ante el revuelo causado, Sebastián, primo y defensor de Aquilino en plató, ha querido matizar y contextualizar sus palabras, aclarando algunos aspectos que, según él, no se entendieron correctamente, y lo ha hecho en exclusiva para esta web: “Que Aquilino diga que nunca ha tenido novia no es del todo así. Lo que ocurre es que no ha tenido ninguna relación seria”, explicaba, asegurando que sí ha tenido amigas y experiencias, pero siempre desde la discreción y sin querer exponer a terceras personas.

En cuanto a las restricciones que el concursante mencionó sobre salir de fiesta o llegar tarde a casa, Sebastián lo atribuye a la educación familiar. “En nuestra casa hay mucho respeto a los mayores. Nuestro referente es nuestro padre, y Aquilino es un chico obediente, bueno y muy respetuoso”, señalaba, defendiendo que ese entorno ha marcado su manera de vivir las relaciones y la noche.

El primo de Aquilino desmiente que el concursante sea virgen

Uno de los momentos más comentados llegó cuando en la casa se insinuó si Aquilino podría ser virgen. Una afirmación que su primo desmiente con rotundidad: “No es virgen, lo puedo asegurar al cien por cien. Para nada”. Eso sí, reconoce que su forma de expresarse pudo llevar a confusión. “No sé por qué sale a decir algunas cosas así, pero la realidad es esa”, añadía entre risas, incluso bromeando con la intervención de otro familiar para zanjar el tema.

Las palabras de Aquilino, lejos de mostrar una falta de experiencias, reflejarían según su entorno una forma de vivir basada en el respeto, los valores familiares y la prudencia. Con esta aclaración, Sebastián busca que se entienda mejor el perfil de Aquilino: un concursante reservado, educado y marcado por su familia, cuyas palabras, aunque sorprendentes, no esconden nada más que una manera muy concreta de vivir el amor y las relaciones.

Estas aclaraciones llegan en un momento clave del concurso, ya que Aquilino ha logrado clasificarse para la gran final de 'Gran Hermano 20', convirtiéndose en uno de los cinco finalistas de la edición. Mientras el público debate sobre su perfil personal y su forma de entender las relaciones, el concursante afronta ahora la recta final del reality con el apoyo de su entorno y con la posibilidad de alzarse como ganador. Dale play y no te pierdas las palabras de Sebastián.

Paula aclara su relación con Aquilino

Durante su estancia en la casa, Paula y Aquilino formaron una amistad muy especial que no pasó desapercibida ni para la audiencia ni para José María, pareja de la concursante. En la gala del domingo, Paula reconoció que su chico lo ha vivido con angustia: “Ha estado mal por el tema de Aquilino. Al no poder hablar conmigo ni gestionar lo que estaba viendo desde fuera, lo pasó mal. Era una situación que se le iba de las manos”, confesó. En declaraciones exclusivas a esta web, Paula aclara definitivamente el vínculo que la une al alicantino: “Le quiero un montonazo y fue un apoyo fundamental en la casa.” La concursante se muestra agradecida por esa conexión tan intensa que surgió en el encierro: “Ahí dentro se crean vínculos súper importantes y él fue clave para mí.”

Y sorprendentemente, José María no solo lo acepta, sino que quiere formar parte: “José María incluso lo quiere conocer porque sabe que me apoyó.” ¡Dale play!