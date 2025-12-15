Helena ha reconocido lo que siente por Barranco y le manda un mensaje a su novio para que reflexione sobre sus errores

Helena y Barranco cruzan todos los límites haciendo sonar como nunca la alarma de la tentación de manzanas Envy

Después de que en la última hoguera de las chicas Helena viera a su pareja, Rodri, frenándose con Olatz, la madrileña llegaba a la nueva hoguera con la esperanza de ver a su novio siguiendo esa tendencia de arrepentimiento y con miedos de lo que se pueda encontrar: "Temo un poco que hable mal de mi, eso sí que lo temo", reconocía nerviosa ante las preguntas de Sandra Barneda.

En ese momento, la presentadora desvelaba lo que le esperaba en la hoguera. Sandra le comunicaba que no había imágenes de Rodri para ella: "Consideramos que, para que puedas seguir viviendo la experiencia y, sobre todo, lo que sientes, esta noche no hay imágenes", afirmaba Sandra. Helena, muy sorprendida ante lo que estaba escuchando, ha respondido: "Está mal, yo creo que está mal".

Helena considera que, no ver imágenes de su pareja, es un síntoma claro de que Rodri está destrozado emocionalmente tras ver lo que ella está haciendo con Barranco en Villa Playa: "Está roto por mi acercamiento con Barranco. No se lo esperaba para nada", reconocía ella. La madrileña se ha abierto con la presentadora y sus compañeras y ha compartido lo que siente hacia el soltero: "Me gusta, se me nota en la cara", admitía.

Helena, ilusionada por su relación con Barranco

"Sandra, sinceramente me estoy ilusionando", afirmaba Helena al hablar de la relación que tiene con Barranco. La participante ha contado que siempre tiene ganas de estar con su tentador, pasar tiempo con él y disfrutar de esta experiencia juntos. Helena se muestra muy emocionada al hablar de su relación con Barranco, y las caras de sus compañeras comparten este sentimiento de ilusión al escucharla.

"Veo como me busca la mirada cada vez que baja las escaleras, y yo también le busco. Mis compañeras lo ven, es que tengo otra cara", reconocía. Sandra Barneda le ha preguntado si sigue enamorada de su pareja, Rodri, y Helena, dubitativa, no ha sabido responder concisamente: "A lo mejor me lo pones delante y se me rompen los esquemas, pero es que estoy ilusionada con Barranco", explicaba.

"Tenemos una conversación pendiente"

Helena ha confesado que no quiere ver sufrir a su pareja y que, con sus actos, está haciendo que Rodri esté dolido: "Le quiero y no quiero verle mal", reconocía. Además, Helena ha afirmado que tiene una conversación pendiente con su pareja al terminar la experiencia de 'La isla de las tentaciones 9': "Hemos tenido nuestras diferencias, pero no me gustaría verle así", explicaba a la presentadora.

También, Helena ha reconocido que Rodri se ha dado cuenta de que se "ha despertado" y le ha pedido que reflexione sobre lo que ha hecho mal en la relación: "Yo no soy la mala solo", recalcaba la madrileña. ¿No ver imágenes de Rodri hará que Helena reflexione sobre su relación con él y frene con Barranco?