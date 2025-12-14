Antía Troncoso 14 DIC 2025 - 17:28h.

Rocío se desahoga con sus compañeros sobre Cristian y asegura que el concursante se hace la víctima para dar pena

La final de 'Gran Hermano 20' está a la vuelta de la esquina, el próximo jueves uno de los cinco finalistas se alzará con la victoria de esta edición. Mientras tanto, la convivencia continua en la casa de Tres Cantos, y con ella, los conflictos y malentendidos entre los concursantes. En esta ocasión, era Rocío quien, tras una discusión con Cristian, se desahogaba sobre él con sus compañeros, acusándolo de victimizarse.

Rocío y Cristian comenzaron su paso por el programa muy unidos, y es que ambos pasaron los primeros días del concurso viviendo en el Oasis, donde en poco tiempo crearon una relación de amistad muy estrecha. Sin embargo, una vez que se unieron a la casa oficial con el resto de concursantes, tomaron cierta distancia. El cambio de actitud del feriante, molestó a mucho a la de Jerez de la Frontera, que llegó a reclamarle su cambio de actitud en más de una ocasión.

Aunque con subidas y bajadas, Rocío y Cristian han conseguido mantener a flote su amistad. Sin embargo, ayer por la noche sucedía algo que hacía que la concursante se plantease su amistad. Muy molesta por lo acontecido, la amiga de Desirée se desahogaba con sus compañeros y les explicaba todo lo que había sucedido y que le ha llevado a pensar que el feriante se victimiza.

Rocío cree que Cristian se victimiza para dar pena

Mientras hacían la prueba semanal, Rocío le contaba a Aquilino y Raúl el motivo por el que piensa que Cristian se hace la víctima: "Si he visto dos comentarios suyos que he notado que son en plan víctima, se lo voy a decir. Me parece que cuando siente que le atacan o algo le incomoda, saca algo para dar pena para darle la vuelta a las cosas y que la persona que le ha atacado se sienta mal y le pide perdón. No me gusta que me lo haga a mi", comenzaba diciendo.

Seguidamente, la concursante les explicaba a sus compañeros qué es lo que había sucedido para que haya llegado a esa conclusión sobre Cristian: "Él siempre me chincha con la Desi diciendo que soy tóxica y celosa. Pues empecé a chincharlo en plan broma, le dije que me ha dicho que soy tóxica y que el venía a hacerse amigo de todo el mundo, y al final he hecho yo más amigos (...) Le digo que soy celosa con mi Desi porque es como si él ve a su novia que le gusta otro, y me dice: "no toques ahí porque a mi eso me duele porque he vivido algo parecido". Me quede como... ¿a qué viene eso?"

