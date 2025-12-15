Ana Carrillo 15 DIC 2025 - 18:59h.

Andrea Canel ha compartido un TikTok imitando a la madre de Sofía Suescun para bromear sobre su papel en las fiestas de Villa Playa

Desde el primer día que llegó a Villa Playa y se incorporó al grupo de chicas de 'La isla de las tentaciones 9', Andrea Canel confesó que no le gustaba salir de fiesta y lo recalcó varias veces para subrayar que eso le diferenciaba de su novio, Enrique Cofiño, al que sí que le gusta mucho salir con sus amigos e ir de fiesta fuera.

Gerard Arias, que quiere tentarla, ha intentado animarla en las fiestas e incitarla a que juegue como las demás chicas, pero Andrea ha confesado que no termina de sentirse cómoda porque no le gustan las fiestas y también porque su mente siempre está pensando en lo que estará haciendo su novio en Villa Montaña.

Para bromear sobre su actitud en las fiestas, Andrea ha rescatado un audio mítico de Maite Galdeano, que lleva años siendo viral en las redes sociales. Se trata del momento en el que la madre de Sofía Suescun le dijo a sus compañeros de 'Gran Hermano 16' que ya habían cenado, se había divertido y que era momento para irse a la cama.

"Como buena dormilona", ha escrito la asturiana en el copy del vídeo que ha subido a TikTok, donde ha recibido mensajes de seguidoras que le dicen que la comprenden y que actuarían igual en las fiestas si estuvieran en Villa Playa.