Almudena se ha visto las caras con Araceli, hermana de Darío, en 'El debate de las tentaciones'

Almudena Porras ha tenido la oportunidad de verse las caras con Araceli, la hermana de Darío, en un nuevo debate de ‘La isla de las tentaciones 9’. Días después del sonado ‘espejo’ con su novio, la protagonista del programa de Sandra Barneda ha tenido que saldar cuentas pendientes y se ha enfrentado a su cuñada.

Aunque ambas han dejado claro que tienen una buena relación y que son casi como hermanas, ya que se conocieron cuando Araceli tenía solo siete años, no han podido evitar enfrentarse por todo lo sucedido en el programa de Telecinco.

Almudena planta cara a la hermana de Darío

“¿Reconoces a Almudena?”, es la pregunta de Sandra Barneda con la que ha empezado todo. Araceli ha explicado que es una cara que nunca había visto de ella y ha hecho algunos apuntes sobre la “dependencia” que ha existido siempre en la relación de su hermano y su novia.

“Pienso que eso viene de ti y que los domingos, además de la vida en pareja, también hay una vida social”, explicaba la hermana de Darío. Unas palabras ante las que la andaluza se ha defendido con contundencia.

Después de esas palabras, Araceli le ha dicho un mensaje a Almudena que ha provocado su enfado: “En el ‘espejo’, mi hermano te pidió que te tranquilizaras”, explicaba. Una frase que ha hecho detonar el enfado de la protagonista de ‘La isla de las tentaciones 9’.

La que está siendo tentada por Borja no ha podido controlarse y ha estallado con la que lleva siendo su cuñada durante más de una década: “Que no te veas tu ahí. No te lo deseo. Que no te veas tú ahí con el amor de tu vida, después de once años”, añadía.

Un tenso encontronazo que puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia y que ha dejado claro que las emociones siguen más a flor de piel que nunca.