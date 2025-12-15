Patricia Fernández 15 DIC 2025 - 22:36h.

La participante de 'La isla de las tentaciones 9' se enfrenta a las primeras imágenes de Enrique

Enrique se rompe ante la ‘tablet’ en su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 9' y protagoniza un emotivo momento con Sandra Barneda: “Lucha por ella”

Andrea se rompía por completo antes de enfrentarse a su primera hoguera de ‘La isla de las tentaciones’ y el acercamiento que había intuido de Enrique con Érika al ver en la ‘tablet’ las imágenes del resto de sus compañeras: “Creo que se está dejando llevar”.

Altibajos de emociones en Andrea en su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 9'

Muy nerviosa afrontaba las primeras imágenes, en las que veía a un Enrique pasándoselo bien, a lo que Helena reaccionaba: “Y tú sin bailar…” Mientras Andrea lloraba y entonaba en varias ocasiones “qué asco”, mostrándose muy enfadada: “Es un guarro, con la cara de morboso de mierda, vete a tomar por c*. Me conozco sus miradas, llevo un año y medio con él, no me lo esperaba. Siempre he dicho que no confío en él, pero en el fondo te queda la esperanza”.

Mientras escuchaban los gritos de Claudia desde la playa, Sandra Barneda le advertía de que había más imágenes, en las que ella escuchaba, muy atenta, cómo su pareja habla de su relación y las dudas que le surgen mientras hablaba con Érika: “Estoy un poco más tranquila, le puede tentar, pero más allá no, se le ve incómodo con ella. No me hace gracia, pero sé que venimos a jugar, creo que me debería guardar más respeto”.

“Tal y como estáis escuchando, Claudia parece que sigue mal y no está preparada para seguir en la hoguera, supongo que luego podréis hablar con ella. Estoy cansada de decir que ciertas actitudes van a tener consecuencias, la de Claudia también”, les explicaba Sandra Barneda en medio de la hoguera de Andrea y, tras esto, le explicaba que ya no había más imágenes para ella de Enrique.