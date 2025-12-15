Logo de telecincotelecinco
Los colaboradores de 'Vamos a ver' sentencian a Darío y Cristina en 'La isla de las tentaciones 9': "El quería estar con otras"

¿Se está enamorando Darío de su tentadora, Cristina?: "Ha ido a 'La isla de las tentaciones 9' para dejar a Almudena”
La conexión entre Darío y Cristina, a debate entre los colaboradores de 'Vamos a ver'. Telecinco
Las últimas imágenes inéditas de Darío junto a Cristina en ‘El debate de las tentaciones’ han reabierto uno de los grandes interrogantes de ‘La isla de las tentaciones 9’: ¿está traspasando Darío la línea del simple acercamiento físico y dejándose llevar por algo más profundo? Tras la emisión de un vídeo nunca antes visto, en el que el novio de Almudena se muestra especialmente cercano y cómplice con su tentadora, los colaboradores de ‘Vamos a ver’ han analizado la situación en exclusiva para esta web, poniendo el foco en una frase clave del concursante que ha hecho saltar todas las alarmas: “Esto no lo he hecho por un calentón físico”.

Durante ‘El debate de las tentaciones’, el programa mostró una conversación íntima entre Darío y Cristina que hasta ahora permanecía oculta. En ella, ambos se muestran acaramelados y dan un paso más en su relación, dejando ver una conexión que va más allá de lo puramente físico. Unas imágenes que Almudena pudo ver en directo y que marcaron un antes y un después en su experiencia en el reality. Además, el gesto de Darío prestándole una camiseta a Cristina en Villa Montaña reforzó la idea de una implicación emocional creciente, algo que no ha pasado desapercibido para los expertos en realities.

Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ lo tienen claro

Los colaboradores de ‘Vamos a ver’; Adriana Dorronsoro, Pepe del Real y Giovanna González, han debatido en exclusiva para esta web si Darío está realmente dejándose llevar por sentimientos reales o si, por el contrario, se trata de una justificación para sus actos dentro del programa. La naturalidad con la que se expresa, su discurso emocional y la manera en la que se relaciona con la soltera han generado opiniones encontradas entre los tertulianos. ¿Está Darío cayendo en la tentación del enamoramiento o simplemente intentando convencerse de que lo suyo con Cristina es algo más para aliviar su culpa? ¡Dale play!

Almudena, cada vez más afectada

Entrevista con Almudena de 'La Isla de las Tentaciones 9': "Es duro verme en las imágenes del programa"
Mientras tanto, Almudena continúa enfrentándose a unas imágenes cada vez más duras de ver. Su reacción al descubrir esta nueva faceta de su pareja deja claro que la herida sigue abierta y que las palabras de Darío podrían resultar aún más dolorosas que sus actos. Las respuestas de los colaboradores de ‘Vamos a ver’ prometen arrojar luz sobre uno de los momentos más delicados de esta edición de ‘La isla de las tentaciones’, donde la frontera entre deseo y sentimiento parece más difusa que nunca. ¡Dale play!

