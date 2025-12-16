Darío confiesa la atracción que siente por Cristina y sacan su lado más caliente en la fiesta

El intercambio de chupetones entre Darío y Cristina tras un nuevo beso entre ambos en 'La isla de las tentaciones 9': "Cuando estés en tu casa dirás, '¿por qué no aproveché más?'"

El tonteo entre Darío y Cristina es cada vez más explosivo, especialmente cuando cae la noche en Villa Montaña. Durante la fiesta, la soltera y el malagueño se han mostrado muy acaramelados juntos, jugando de manera sensual rodeados por sus compañeros. Los dos se han dedicado mutuamente bailes, canciones, besos, lametones y mordiscos en diferentes zonas del cuerpo.

Pero no todo ha sido jugar. Ambos han aprovechado la fiesta hawaiana para hablar de su relación y su paso por el programa. Cristina le ha dicho que se ha puesto el collar de flores que le dio Darío al inicio de esta aventura porque le "trae suerte" y él, por su parte, le ha dado otro collar para demostrarle que sigue siendo su tentación favorita en la villa y que continúa interesado en ella como el primer día.

"Por las noches parece que el ambiente se transforma y sube la adrenalina", reconocía el malagueño al hablar de cómo viven las fiestas. Los dos se han dejado llevar comiéndose a besos durante toda la noche, y cada minuto que pasaba más subía la temperatura entre ellos: "Cristina se calienta y no se puede aguantar", admitía Darío.

"Los dos tenemos ganas"

La lujuria y la tensión sexual entre ambos es evidente. La tentación entre Darío y Cristina se está convirtiendo en un reto cada vez más duro para el novio de Almudena, mientras ella continúa avanzando también con Borja de una forma más lenta: "Los dos tenemos ganas, se nota en el ambiente. Hay tensión sexual, muchísima", afirmaba el malagueño.

A pesar de que Darío afirma que se está reprimiendo, se está dejando llevar con su tentadora, disfrutando de la experiencia y exprimiendo al máximo su paso por el programa, al igual que su pareja.