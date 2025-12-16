Noelia se acerca a Enrique durante la fiesta para preguntarle qué le pasa con ella

Andrea no puede contener las lágrimas en su primera hoguera de 'La isla de las tentaciones 9' al ver a Enrique y Érika juntos: "Es un guarro"

Compartir







A pesar de que haber confesado que no le gusta mucho la fiesta, Andrea se está intentando integrar en la villa con sus compañeros. Mientras jugaban a la botella, entre baile y baile, Aitor ha sido el elegido para hacer un reto de lo más 'hot' con Andrea: pasarle un hielo por el pecho y el cuello de una manera sensual.

La asturiana ha aceptado y se ha sentado para que Aitor comenzara a jugar con el hielo, subiendo la temperatura de Villa Playa. En ese momento, la alarma de Villa Montaña ha comenzado a sonar, después de que Andrea haya pasado uno de los límites que puso con su pareja al inicio de su experiencia en 'La isla de las tentaciones 9'.

Al escucharla, los chicos se han sorprendido y Enrique se ha preocupado bastante porque cree que puede ser su pareja la que ha hecho estallar la luz de la tentación: "Cuando suena una alarma pienso que es la mía, pero no me voy a rayarme todo el programa, porque no me va a servir de nada", admitía él.

La conversación entre Noelia y Enrique

Durante esa fiesta en la Villa de los chicos Noelia, extentadora de Enrique, se ha acercado a él para hablar sobre su relación: "¿Qué te pasa conmigo?", le ha preguntado. El asturiano le ha respondido con sinceridad, diciéndole que estaba hecho un lío y que no le salía tentarse: "Conmigo no, con otra sí", le recriminaba ella.

Además, Enrique había decidido romper horas antes el “trío amoroso” que mantenía con las tentadoras Noelia y Érika, tras varias semanas de dudas y acercamientos, y finalmente se decantó por Érika, admitiendo que Noelia “había puesto en duda su relación”, pero mostrando una mayor conexión con la primera.