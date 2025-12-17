Desde la alfombra roja de los Premios Ídolo, varios rostros conocidos como Hugo Pérez y Lara Tronti, Claudia Martínez o Jessica Bueno se pronuncian sobre qué duele más en una relación: una infidelidad sexual o una emocional, ¡dale play!

'La isla de las tentaciones '9 vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más incómodos —y universales— sobre las relaciones de pareja: ¿qué duele más, una infidelidad sexual o una emocional?

Aprovechando la alfombra roja de los Premios Ídolo, varios rostros conocidos como Hugo Pérez y Lara Tronti, Claudia Martínez, Jessica Bueno se han pronunciado en exclusiva para esta web sobre el tema que tantas veces ha marcado el rumbo de las hogueras finales del reality.

La mayoría coincide en señalar la infidelidad emocional como la más devastadora. “Al final estás creando un vínculo con otra persona, y eso duele más”, explican. Para ellos, no se trata solo de lo que ocurre físicamente, sino de la conexión, la complicidad y los sentimientos que se desarrollan en paralelo a la relación principal. Sin embargo, no todos lo ven igual. Algunos defienden que lo físico es una traición más difícil de perdonar, mientras que una atracción emocional puede ser entendida como parte del proceso de descubrir que una relación se ha terminado.

El debate se amplía con otra pregunta clave, muy presente también en 'La isla de las tentaciones': si tu pareja se siente atraída por otra persona, ¿prefieres que te lo diga? Aquí las opiniones vuelven a dividirse entre quienes apuestan por la sinceridad absoluta y quienes reconocen que, en ciertos casos, preferirían no saberlo. Las respuestas recogidas demuestran que el dilema que viven las parejas del reality no es solo cosa de la isla. Una vez más, 'La isla de las tentaciones 9' refleja conflictos reales, emociones universales y una pregunta que sigue sin una única respuesta: cuando se rompe la lealtad, ¿qué traición deja más huella? Dale play y únete al debate.

Los colaboradores de 'Vamos a ver', Cristina Tárrega, Adriana Dorronsoro, Omar Suárez y Giovanna González han analizado lo que pueden estar sintiendo Almudena y Darío en 'La isla de las tentaciones' tras más de una década juntos y cómo el amor evoluciona con el paso de los años. "Yo creo que lo de Darío y Almudena es un amor un poco más maduro que los que llevan un año, y yo creo que se van estrechando vínculos", opina Cristina Tárrega. Para Adriana Dorronsoro una de las cosas más importantes en una relación prolongada en el tiempo es que sigas viendo a tu pareja "como tu compañero de vida": "Una persona con la que te sigas riendo, que te siga aportando, que te sume. Si tú en tu relación tienes todavía ese momento de compartir, de reírte y de que uno le sume al otro es genial". Además de eso, Omar Suárez cree que la pasión siempre tiene que estar presente en una relación y, para eso, "hay que mantenerla". Dale play y únete al debate.